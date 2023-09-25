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Команда «Минск-Беларусь» взяла бронзу на турнире по баскетболу 3х3 в Казахстане

25 сентября 2023 12:06
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Команда «Минск-Беларусь» завоевала бронзовую награду международного турнира по баскетболу 3х3, который завершился в Казахстане, сообщили в программе «СТВ-Спорт». 

Команда «Минск-Беларусь» взяла бронзу на турнире по баскетболу 3х3 в Казахстане-1

В поединке за третье место наши парни переиграли хозяев со счетом 18:14. В состав победителей вошли Илья Милашевский, Ян Маринин, Максим Коратцов и Максим Сазонов. Всего в турнире приняло участие 16 профессиональных квартетов из восьми стран.

# Баскетбол # Фотофакт

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