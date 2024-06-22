Команда Грузии сыграла вничью со сборной Чехии на футбольном ЧЕ

В стартовом матче дня команда Грузии набрала первый балл на континентальном первенстве, сыграв вничью со сборной Чехии – 1:1. И сохранила шансы на выход в плей-офф. Дружины Турции и Португалии боролись за лидерство в группе F. Португалия обеспечила себе путевку в плей-офф турнира, выиграв турков со счетом 3:0. В заключительном матче игрового дня встретятся сборные Бельгии и Румынии. Этот поединок покажет наш телеканал. Трансляция стартует в 21.15. Начало матча – в 22 часа.