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Команда Грузии сыграла вничью со сборной Чехии на футбольном ЧЕ

22 июня 2024 18:48
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Сегодня, 22 июня, на футбольном чемпионате Европы завершается второй тур группового этапа, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Команда Грузии сыграла вничью со сборной Чехии на футбольном ЧЕ-1

В стартовом матче дня команда Грузии набрала первый балл на континентальном первенстве, сыграв вничью со сборной Чехии – 1:1. И сохранила шансы на выход в плей-офф. Дружины Турции и Португалии боролись за лидерство в группе F. Португалия обеспечила себе путевку в плей-офф турнира, выиграв турков со счетом 3:0. В заключительном матче игрового дня встретятся сборные Бельгии и Румынии. Этот поединок покажет наш телеканал. Трансляция стартует в 21.15. Начало матча – в 22 часа.

# Футбол

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