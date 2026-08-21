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Команда Беларуси выиграла медальный зачет студенческого ЧМ по гребле на байдарках и каноэ

21 августа 2026 11:38
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Команда Беларуси выиграла медальный зачет студенческого чемпионата мира по гребле на байдарках и каноэ. Наши спортсмены завоевали 14 медалей – 12 золотых и 2 серебряные, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Трехкратным триумфатором континентального форума стал байдарочник Денис Ермоленко. По две медали высшей пробы взяли каноисты Максим Муравский, Петр Котов, Вадим Лычев, Андрей Жолобов, Елизавета Примак и Виктория Нестеренко.

Среди 24 сборных наша дружина заняла первое место. У ставшей второй Венгрии – 8 побед.

# Спорт Беларуси

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