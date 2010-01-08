Команда Беларуси победила в шестом Рождественском хоккейном турнире

За приз международного Рождественского турнира на приз Президента Беларуси боролись дружина Александра Лукашенко и команда России. Это уже шестой турнир и, соответственно, шестой финал соревнований, которые называют чемпионатом мира по хоккею среди любительских команд.

Традиция турнира не нарушена и в этом году – в финале снова Беларусь и Россия. До вчерашнего поединка наша дружина выигрывала турнир четыре раза, россияне – один, в 2007 году.

Единственная традиция Рождественского турнира, которая была нарушена – место проведения финала. До этого года – пять финалов – принимал минский Дворец спорта. Вчера впервые победитель соревнований определялся в «Минск-Арене». Кстати, это – первый матч на ее льду.

А вот 15-тысячные трибуны современнейшего спорткомплекса заполнены максимально. Перед поединком порадовали зрителей и звезды белорусской эстрады: легендарные «Верасы» и «Верасята».

Нынешний финальный поединок оказался, пожалуй, одним из самых жарких. Первую историческую шайбу забросил белорусский хоккеист – Владимир Цыплаков. Всего же только за первый период в воротах их оказались пять.

Второй периоде команда Президента Беларуси закончила с перевесом в четыре очка – 7:3. Итог поединка – 8:4, в пользу белорусской сборной.