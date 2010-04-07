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«Колорадо» стало обладателем восьмой последней от Запада путевки в плей-офф

07 апреля 2010 17:35
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Минувшей ночью «Лавины» по буллитам выиграли у «Ванкувера» – 4:3, а бывший их основным конкурентом «Калгари» проиграл «Сан-Хосе».

Руслан Салей пропустил уже третью встречу своей команды. Тем временем, нападающий «Монреаль Канадиенс» Андрей Костицын пополнил свой лицевой счет очередным, 32-м в сезоне, результативным баллом. В гостевом поединке своей команды с «Айлендерс» наш земляк отдал пас чеху Томашу Плеканецу. «Канадцы» проиграли в серии буллитов – 3:4, однако остались в зоне плей-офф. Девятых «Рейнджерс» шестой в таблице Востока «Монреаль» опережает на пять очков.

Потерявшее шансы на  попадание в число избранных «Торонто» Михаила Грабовского уступило «Филадельфии» – 0:2.

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