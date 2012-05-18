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Количество участников лондонской Олимпиаде из Беларуси увеличилось до 136

18 мая 2012 06:04
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Новости Беларуси. Спортсмены из Беларуси  завоевали 136 лицензий на участие в лондонской Олимпиаде по 24 видам спорта. Планируется, что всего в активе белорусских атлетов будет 170-180 путевок на XXX летние Олимпийские игры.

Главные медальные надежды белорусов связаны с выступлением легкоатлетов, гребцов, штангистов, борцов, мастеров пулевой стрельбы и художественной гимнастики. Перед нашими спортсменами поставлена задача завоевать 25 медалей, причем пять из них должны быть золотыми, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Также, начиная с предстоящих Игр-2012, увеличен размер призовых за олимпийские награды.

# Олимпиада 2012

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