Количество участников лондонской Олимпиаде из Беларуси увеличилось до 136

Новости Беларуси. Спортсмены из Беларуси завоевали 136 лицензий на участие в лондонской Олимпиаде по 24 видам спорта. Планируется, что всего в активе белорусских атлетов будет 170-180 путевок на XXX летние Олимпийские игры.

Главные медальные надежды белорусов связаны с выступлением легкоатлетов, гребцов, штангистов, борцов, мастеров пулевой стрельбы и художественной гимнастики. Перед нашими спортсменами поставлена задача завоевать 25 медалей, причем пять из них должны быть золотыми, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Также, начиная с предстоящих Игр-2012, увеличен размер призовых за олимпийские награды.