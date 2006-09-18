Когда за дело берется женщина, жди успеха

Американские соревнования по сноуборду - прямое тому доказательство. Фестиваль под официальным названием "Доска-2006" - исключительно женский. Место его проведения поразит многих.

Снежные состязания проходят на одном из калифорнийских пляжей.

:Пляж Хантингтон-Бич в снегу. На берегу - скат для сноуборда, а вокруг толпы зрителей. В мастерстве управления доской собрались посостязаться девушки со всего калифорнийского побережья.

Мужчины к участию в соревнованиях не допускаются. Им остается только наблюдать, как бесстрашно девушки противостоят волнам или совершают роликовые пируэты.

Рядом со спортивными площадками раскинулся своеобразный салон красоты. В причудливом шатре - услуги визажиста и парикмахера, мастеров маникюра и косметолога. Правда, клиентки салона под открытым небом совсем юные красавицы.

"Так как это женский праздник, мы не могли не задействовать самых маленьких представительниц прекрасного пола. И раз они не могут принимать участие в основных соревнованиях, им предоставляется возможность поучаствовать в своеобразном конкурсе красот", - сказала Холли Бек участница соревнований.

Не обошлось и без инцидентов. Пока девушки состязались за звание лучшей, на спортивную площадку проник мужчина. 3-х летний Шон еще не разобрался в тонкостях закулисной игры противоположного пола. Поэтому малыш с настоящим мужским азартом покоряет детский батут.