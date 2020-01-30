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Когда белорусы смогут стать чемпионами «Дакара»? Анонс специального репортажа

30 января 2020 07:51
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Новости Беларуси. Второй в истории «Дакара» подиум белорусского МАЗа и впервые в его истории экипаж молодого Вишневского – в 10-ке лучших.

Вязович о бронзе на «Дакар-2020»: Надеемся, что мы доберёмся до первого места на такой престижной гонке

Когда белорусы смогут стать чемпионами «Дакара»? Анонс специального репортажа-1

Насколько коварны аравийские пески и как наши ребята шаг за шагом шли к такому результату? Как показал себя новый капотный МАЗ? Ответы на вопросы, которые остались за кадром, смотрите сегодня, 30 января, в специальном репортаже «Быстрее ветра» на СТВ.

Впечатления экипажа МАЗ от ралли «Дакар-2020»: «Мы попали в топ-10, безусловно, рады»

Когда белорусы смогут стать чемпионами «Дакара»? Анонс специального репортажа-4

# Автомобильные гонки # Сергей Вязович # Фотофакт

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Вязович о бронзе на «Дакар-2020»: Надеемся, что мы доберёмся до первого места на такой престижной гонке