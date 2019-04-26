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Ко II Европейским играм: тестовые соревнования по спортивной гимнастике прошли в Минске

26 апреля 2019 09:33
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Новости Беларуси. На «Минск-Арене» развернулись баталии в виде спорта, который будет представлен на II Европейских играх – спортивной гимнастике, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Эти соревнования также являются тестовыми, причем как для организаторов, так и для спортсменов. Ведь подобный турнир – отличная возможность прочувствовать всё, что будет происходить на арене в конце июня.

Соревнования продлятся три дня. Накануне завершился квалификационный этап. 26 апреля гимнастам предстоит показать все свои умения уже в финальных противостояниях.

Ко II Европейским играм: тестовые соревнования по спортивной гимнастике прошли в Минске -1

Ко II Европейским играм: тестовые соревнования по спортивной гимнастике прошли в Минске -3

# Гимнастика # Фотофакт

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