Ко II Европейским играм: тестовые соревнования по спортивной гимнастике прошли в Минске

Новости Беларуси. На «Минск-Арене» развернулись баталии в виде спорта, который будет представлен на II Европейских играх – спортивной гимнастике, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Эти соревнования также являются тестовыми, причем как для организаторов, так и для спортсменов. Ведь подобный турнир – отличная возможность прочувствовать всё, что будет происходить на арене в конце июня.

Соревнования продлятся три дня. Накануне завершился квалификационный этап. 26 апреля гимнастам предстоит показать все свои умения уже в финальных противостояниях.