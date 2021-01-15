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КМ по биатлону. Белорусы показали один из худших результатов за последнее время

15 января 2021 19:33
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В Оберхофе сильнейшие биатлонисты планеты продолжают соревноваться в рамках шестого этапа Кубка мира, сообщили в программе «СТВ-Спорт». 15 января состоялась мужская эстафета.

Сборная Беларуси показала один из худших результатов за последнее время – 16 место.

КМ по биатлону. Белорусы показали один из худших результатов за последнее время-1

В начале гонки белорусам удавалось держаться в группе лидеров, однако пять штрафных кругов во второй половине эстафеты перечеркнули все шансы на достойный результат.

КМ по биатлону. Белорусы показали один из худших результатов за последнее время-4

После этой гонки сборная Беларуси опустилась на восьмую строчку в Кубке наций. Победа же в эстафете у французов, вторыми финишировали норвежцы, третьи – итальянцы.

# Биатлон # Фотофакт

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