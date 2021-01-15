КМ по биатлону. Белорусы показали один из худших результатов за последнее время

В Оберхофе сильнейшие биатлонисты планеты продолжают соревноваться в рамках шестого этапа Кубка мира, сообщили в программе «СТВ-Спорт». 15 января состоялась мужская эстафета. Сборная Беларуси показала один из худших результатов за последнее время – 16 место.

В начале гонки белорусам удавалось держаться в группе лидеров, однако пять штрафных кругов во второй половине эстафеты перечеркнули все шансы на достойный результат.