КМ по биатлону. Белорусы показали один из худших результатов за последнее время
В Оберхофе сильнейшие биатлонисты планеты продолжают соревноваться в рамках шестого этапа Кубка мира, сообщили в программе «СТВ-Спорт». 15 января состоялась мужская эстафета.
Сборная Беларуси показала один из худших результатов за последнее время – 16 место.
В начале гонки белорусам удавалось держаться в группе лидеров, однако пять штрафных кругов во второй половине эстафеты перечеркнули все шансы на достойный результат.
После этой гонки сборная Беларуси опустилась на восьмую строчку в Кубке наций. Победа же в эстафете у французов, вторыми финишировали норвежцы, третьи – итальянцы.