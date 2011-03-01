Клубы «Минск», «Гомель» и «Белшина» завершают подготовку к матчам 1/4 финала кубка Беларуси по футболу

Участники четвертьфинальных матчей за кубок Беларуси на минувшей неделе потихоньку подтягивались на родину из дальних командировок.

Завершив второй турецкий сбор, обосновался в столице футбольный клуб «Минск». Сейчас подопечные Виталия Тараканова, чередуюя занятия в крытом манеже с тренировками на воздухе, готовятся к поединку с бобруйской «Белшиной», который пройдет уже второго марта.

Виталий Тараканов, главный тренер ФК «Минск»:

Очень трудно ребятам переходить с земли на синтетику. Сразу вылазят старые болячки. Поэтому наша задача – оптимально их подвести к игре с «Белшиной». И мы все для этого стараемся делать.

Сейчас у нас поддерживающий режим. Мы готовимся к этой игре во всеоружии, зная, что «Белшина» всегда опасна, и нам с ними тяжело играть.

Впрочем, после добротных украинских клубов, которые выступили соперниками горожан в турецких спаррингах, «Белшина», возможно, покажется уж не такой и грозной.

Минчане провели средиземноморский сбор, что называется, по нарастающей. Уступив «Ильичёвцу», обитающему в подвале турнирной таблицы украинской премьер-лиги, горожане затем подписали мир с «Оболонью», борющейся за позиции в середине чемпионатного реестра. А напоследок, благодаря единственному голу Андрея Разина, переиграли стремящийся в еврокубки донецкий «Металлург», сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Виталий Тараканов, главный тренер ФК «Минск»:

Соперник играл в оптимальном составе. И мы постарались в этой игре выставить оптимальный для нас на тот момент состав. Единственное, Лошанков и Гигевич не смогли принять участие в этой игре.

Игра оставила, скажу честно, приятное впечатление. И качество, и самоотдача футболистов. Было видно, что люди устали, но отдаются и хотят добиться результата. Вот именно это порадовало в заключительной встрече.

Наверняка, такой же самоотдачи главком «Минска» ждет от своих подопечных и в первых официальных играх. Учитывая то, что в числе соискателей кубка Беларуси отсутствует наиболее серьезный конкурент, борисовский «БАТЭ», столичные футболисты на правах бронзовых призеров прошлогоднего первенства вполне могут претендовать на победу в турнире.

Виталий Тараканов, главный тренер ФК «Минск»:

Все покажут игры на кубок и, конечно, старт чемпионата. Как ты начнешь, это всегда придает психологический тон команде. Если команда выиграла – это один фон, если команда проиграла – это совсем другое состояние. Поэтому все будет от этого зависеть.

Последние дни перед кубковым свиданием со столичным «Партизаном» футбольный клуб «Гомель» проводит в Минске. Присматривается, так сказать, к месту будущего сражения.

Тренировочные занятия в футбольном манеже завершают для подопечных Олега Кубарева межсезонную пору, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение». Одним из главных этапов подготовки к сезону стал турецкий сбор команды, который завершился на минувшей неделе.

В рамках средиземноморской поездки гомельчане провели два спарринга и ни разу не проиграли. В активе вернувшегося в белорусскую элиту клуба победа над представителем третьего российского дивизиона «Уфой» – 2:1. Голами отличились Алексей Тимошенко и Сергей Матвейчик. А также ничья в поединке с «Салютом» из Белгорода, по итогам прошлого сезона вылетевшим из первой лиги чемпионата России. В том матче результативный удар на свой счет записал новичок команды Артур Левицкий.

Олег Кубарев, главный тренер ФК «Гомель»:

Не было у нас сбоев, не было срывов. Все, что мы хотели, выполнили. Естественно, удовлетворение получаешь, когда есть результат. Поэтому с нетерпением ждем матчей. Посмотрим, на что команда готова после первых матчей.

Проверка на прочность гомельчан ожидает уже второго марта. И хотя уготованный кубковым жребием распрощавшийся с высшим светом белорусского футбола столичный «Партизан» – оппонент не самый грозный, относится к минской дружине рулевой «Гомеля» даже не думает.

Олег Кубарев, главный тренер ФК «Гомель»:

По рейтингу команда первой лиги – это наилучший жребий. Но уже было много примеров, когда кто-то оступается. Поэтому я бы не хотел говорить, что нам повезло. Повезет тому, кто выйдет в четвертьфинал.

Добиваться результата в составе «Гомеля» есть кому. И без того крепкий прошлогодний состав, громивший соперников по первой лиге направо и налево, усилился в межсезонье довольно громкими по белорусским меркам именами. Из украинской «Таврии» вернулся на родину Николай Кашевский, а экс-игрок «БАТЭ» Игорь Стасевич поменял на «Гомель» российскую перволиговую «Волгу».

В нынешнем сезоне под руководством Олега Кубарева выступят также знакомые ему по временам работы в жодинском «Торпедо» теперь уже бывшие автозаводцы Бушма, Левицкий и Алексиевич, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение». Какие сюрпризы гомельчане способны преподнести своим соперникам по кубку, можно будет оценить уже второго марта.

Олег Кубарев, главный тренер ФК «Гомель»:

Нам надо адаптироваться, потому что это была первая после перелета тренировка. Как к погоде, так и к покрытию поля, потому что там были естественные поля. Сейчас самая большая головная боль – это как мы быстро адаптируемся к реалиям, в которых сейчас находимся.

Еще один участник кубка страны, бобруйская «Белшина», на минувшей неделе также вернулась из Турции. Подопечным Александра Седнева не удалось завершить спарринговую программу на победной ноте. В заключительном товарищеском матче сбора бобруйчане уступили клубу второго украинского дивизиона «Крымтеплице» – 0:1.

Это поражение стало третьим минимальным проигрышем «Белшины» в ходе прошедшего этапа подготовки. Впрочем, был у «шинников» и повод для радости в виде единственной, зато крупной победы: со счетом 4:0 был бит бронзовый призер чемпионата Армении ереванский «Улисс».