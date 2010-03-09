Кличко сравнил Валуева с «хорошей невестой на выданье»

Чемпион WBC в супертяжелом весе Виталий Кличко (Украина) назвал причины, по которым на бой с ним не соглашается россиянин Николай Валуев.

– Скажу честно: наша команда устала вести переговоры с Николаем, – приводит слова Кличко-старшего Regnum. – Те предложения, которые мы получаем из лагеря Валуева, нас не устраивают. У меня есть два предположения, почему нам выдвигаются такие космические суммы, удовлетворение которых не является возможным. Первое: зная, что, проиграв второй бой подряд, ему, скорее всего, придется завершить карьеру, сумму в $4 млн Николай рассматривает в качестве «пенсионных денег». Второй вариант, который мне представляется более вероятным: Николай не хочет этого поединка и называет нереальную сумму, зная наперед, что ее будет невозможно удовлетворить.

– У него постоянно находятся какие-то «но»: я готов, но дайте мне то, дайте мне это. Прямо как хорошая невеста на выданье, которая никак не может сложить себе цену, – добавил Кличко.

Напомним, переговоры о поединке «Кличко-Валуев» начались еще несколько лет назад, однако неоднократно срывались. В последний раз подписать контракт помешала жадность промоутера Валуева – Дона Кинга, запросившего за поединок $4 млн.

После этого Кличко-старший предложил Валуеву $2 млн за их совместный поединок. Однако переговоры зашли в тупик и были прекращены. Затем украинец сделал российскому боксеру еще одно предложение – заплатить за бой с ним $2,5 млн, но в придачу к этой сумме хотел бы получить еще права на трансляцию боя в России и США.