Китайские легкоатлеты оттачивают мастерство в Беларуси

В Могилев приехали шестеро легкоатлетов сборной КНР. Они поражены не только уровнем мастерства белорусских тренеров, но и масштабами спортивного комплекса.

Могилевский спорткомплекс они выбрали для подготовки к 30 летним Олимпийским играм. Они пройдут 2012 году в Лондоне. Тренируются китайские спортсмены в тандеме с ведущими легкоатлетами республики.

К китайской речи в могилевском "Олимпийце" уже начали привыкать. Метатели диска и прыгуны в длину из Поднебесной обосновались здесь надолго. Два месяца они будут набираться спортивного ума разума у белорусских специалистов.

О мастерстве белорусских тренеров китайцы знают прекрасно. А вот масштабов местных спортивных комплексов не представляли. Огромный зал с множеством площадок произвел на зарубежных спортсменов неизгладимое впечатление.

Слов для описания легкоатлетического манежа Ван Вэй Ко так и не смог подобрать. Но по всему видно - условиями китайцы довольны. Размах, поворот, бросок. Движения метателей из Поднебесной до совершенства пока не отточены. В ближайшие годы они вряд ли составят конкуренцию белорусским спортсменам.

Китайские спортсмены действительно готовятся к Олимпийским играм 2012 года в Лондоне. Легкоатлетам по 15-16 лет. Но парни хваткие - уже сегодня присматриваются к потенциальным соперникам.

Это не просто дружеские объятия, это тренер тренирует тренера. Белорусам делиться опытом не жалко. Ведь чем сильнее соперник, тем успешнее собственные выступления.

