КХЛ. «Спартаку» подопечные Барри Смита уступили, и поделом

Континентальная лига после праздников уже набрала ход.

Точнее, во время праздников, ведь не забудем – Россия гуляет с Нового года, и будни у наших восточных соседей начнутся только в понедельник. Впрочем, хоккею это не помеха, и даже наоборот – посещаемость матчей неуклонно растет. Один из лидеров Лиги, питерский СКА, на неделе трижды собрал аншлаг в своем немаленьком Дворце на 11 с гаком тысяч зрителей. «Спартаку» подопечные Барри Смита уступили, и поделом – обороне армейцев явно не хватало армейского порядка.

После шайбы от своего экс-капитана Максима Рыбина спартаковцы не раз должны были забивать, чему в составе СКА мешал один голкипер - Максим Соколов. Но потом и его лимит надежности был исчеран – Штефан Ружичка восстановил равенство. Дежурная шайба Сергея Зубова от синей линии триумф москвичей лишь отсрочила: Бранко Радивоевич вновь сравнял счет. Игровое неблагополучие СКА отразилось и на дисциплине: лед покинули сперва Рыбин, затем Сушинский. А овертайм все расставил на свои места: Ярослав Обшут, 3:2, победа «Спартака». На сем постпраздничный синдром питерцев был исчерпан.

Классно играющий нынче подмосковный МВД подопечные Барри Смита обыграли уверенно. Петр Чаянек мощнейшим броском счет открыл, затем Алексей Яшин воспользовался передачей чеха. Довершил дело Юрий Трубачев. 3:0. Алексей Угаров в составе МВД отыграл активно, создавал моменты для партнеров, но вновь не забил, как и в последних девяти поединках.

Завершим рассказ о выступлении СКА на неделе их матчем с ярославским «Локомотивом». Тут питерцы вновь показали хоккей высокого качества. У гостей шансов хватало, один они даже реализовали – Збынек Иргл счет открыл, но в целом хозяева на льду превалировали. Восстановил равенство Сергей Зубов. На счету защитника уже 29 очков - гол плюс пас. И среди игроков обороны это – второй показатель вслед за Даллмэном из «Барыса».

Подхватили зубовское знамя Алексей Яшин и Максим Рыбин. Шайба последнего оказалась чудо как хороша. 3:0. Будущий соперник минского «Динамо», московский ЦСКА провел неделю ни шатко, ни валко, что настраивает на оптимистичный лад. «Барысу» столичные армейцы 3 января проиграли по всем статьям, забив первыми (отличился Денис Куляш), затем хозяева рассыпались. К 28-ой минуте астанинцы сняли все вопросы: Рымарев, Корешков, Романов, Гаврилин и Жайлауов отправили в армейские ворота пять шайб на любой вкус. Не выручали ЦСКА и голкиперы: ни Барулин, ни сменивший его Шефер.

В пользу москвичей – лишь концовка. Хартиган и Суглобов придали итоговому счету более приличный вид – 3:5, а последний сделал это еще и красиво. Точнее, постарался ассистент Суглобова – Константин Корнеев.

Оправившись от поражения, ЦСКА сумел обыграть омский «Авангард». Началось все с шайбы-шедевра Сергея Андронова – первой для него в последних 13-ти поединках. Впоследствии Георгий Мишарин и Яков Рылов закрепили его усилия. Омичи огрызнулись шайбой Лассе Куконена под занавес второй трети, но и только – 3:1.

Лучшим же матчем для ЦСКА стал последний на данный момент – против лидера Лиги уфимского «Салавата Юлаева». Даже несмотря на поражение, армейцы играли вдохновенно, создали массу перспективных возможностей для взятия ворот, но уфимская машина в итоге хозяев укатала. Однако москвичи оставили на льду немало сил, что неплохо ввиду перспектив на завтрашний поединок.

В первом периоде соперники шайбами обменялись: на гол Таратухина ответил Никулин. Во второй трети Илья Зубов вывел «Салават» вперед: роковой стала ошибка армейского голкипера Шефера. Под конец Александр Радулов забивал уже в пустые ворота – 3:1.

Обратим внимание еще на два поединка. Оба – с участием мытищинского «Атланта». С ярославским «Локомотивом» подмосковные хоккеисты провели парадоксальную встречу: с десяток раз обе команды могли открывать счет, но преодолеть голевое бессилие им удалось лишь на 44-ой минуте. И то Михаил Баландин должен взять в соавторы ярославского голкипера Гелашвили, от ловушки которого шайба и юркнула в ворота. Тут же состоялся и второй гол – Олег Петров подвел итог: 2:0 в пользу «Атланта».

А вот «Спартаку» мытищинцы уступили. Эдуард Левандовский и Штефан Ружичка обеспечили москвичам гандикап в две шайбы, но хозяева проявили волевые качества и отыгрались. Голы на счету Яна Булиса и Николая Жердева. Последний забросил, видимо, самую красивую шайбу праздничной недели. Но нервы у «Спартака» оказались крепче. За минуту 13 секунд до вероятного овертайма Роман Людучин вывел гостей вперед. А потом Уппер поразил пустые ворота - 4:2.

На Западе царствует СКА. Отметим также прогресс МВД, который выбрался на второе место. Нас же больше тревожит ситуация внизу турнирной таблицы. Там нынче между четырьмя командами в самом разгаре отчаянная борьба за место в плей-офф, и среди этих четырех – минское «Динамо».

На Востоке больше стабильности: «Салават Юлаев» и магнитогорский «Металлург» близко конкурентов не подпускают. Да и за плей-офф сражения менее кровавые: по сути лишь «Сибирь» ходит в претендентах на высоты, ныне занимаемые «Трактором» и «Ладой».

Западная конференция

1. СКА 42 92

2. МВД 41 78

3. Динамо М 41 78

4. Локомотив 42 74

5. Спартак 41 68

6. Атлант 40 68

7. ЦСКА 41 62

8. Торпедо 41 56

9. Динамо Р 41 53

10. Северсталь 41 53

11. Динамо Мн 40 50

12. Витязь 40 32

Восточная конференция

1. Салават Юлаев 41 93

2. Металлург Мг 43 92

3. Нефтехимик 40 70

4. Ак Барс 40 67

5. Авангард 39 66

6. Барыс 43 59

7. Трактор 42 49

8. Лада 41 48

9. Сибирь 41 47

10. Автомобилист 41 41

11. Амур 40 40

12. Металлург Нк 40 37