КХЛ. Минское «Динамо» снова проиграло. На сей раз «Локомотиву»

Новости Беларуси. Минское «Динамо» с неудачи начинает свою очередную гостевую серию в Чемпионате КХЛ, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Новости Беларуси. Минское «Динамо» с неудачи начинает свою очередную гостевую серию в Чемпионате КХЛ, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Команда Крэйга Вудкрофта уступила в Ярославле «Локомотиву» – 3:6. В составе «бело-синих» забрасывали Павлович, Спуннер и Пулккинен. «Зубры» с 26-ю очками остались на последней строчке Западной конференции.
Гостевая серия для «Динамо» продолжится: 1 декабря подопечные Вудкрофта сыграют в Нур-Султане против «Барыса». А завершиться для минчан этот вояж поединком с хоккейным клубом «Сочи», 3 декабря. Затем команда вернется в Минск.