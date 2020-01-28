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КХЛ. Минское «Динамо» проиграло СКА из Санкт-Петербурга с разгромным счётом

28 января 2020 20:51
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Новости Беларуси. Хоккейное минское «Динамо» терпит очередное поражение в регулярном чемпионате КХЛ, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

КХЛ. Минское «Динамо» проиграло СКА из Санкт-Петербурга с разгромным счётом-1

На сей раз команда Крэйга Вудкрофта уступила СКА из Санкт-Петербурга. Настоящим кошмаром для «бело-синих» стал первый период. «Армейцы» четырежды поразили ворота Дэни Тэйлора. Во второй части поединка шайб заброшенных не было. А в третьем периоде молодой форвард СКА Илья Морозов поставил в матче точку. «Динамо» терпит поражение – 0:5. К слову, дубль в этом матче записал на свой счет все тот же Морозов. Выездная серия для «Динамо» продолжится 30 января матчем с «Автомобилистом» из Екатеринбурга.

КХЛ. Минское «Динамо» проиграло СКА из Санкт-Петербурга с разгромным счётом-4

# Хоккей Беларуси # Фотофакт

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