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КХЛ. Минское «Динамо» проиграло «Йокериту»

08 октября 2018 19:00
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Новости Беларуси. Хоккейное минское «Динамо» провело третий матч выездной серии в чемпионате КХЛ, сообщили в программе «СТВ-Спорт». 

КХЛ. Минское «Динамо» проиграло «Йокериту»-1

В Хельсинки команда под управлением Горди Дуайера встречалась с «Йокеритом». К этому противостоянию соперники подошли с не лучшим настроением. Финны в предыдущем матче потерпели болезненное домашнее поражение от СКА – 2:6.

КХЛ. Минское «Динамо» проиграло «Йокериту»-4

В пассиве зубров и вовсе три кряду осечки. Кстати, «Динамо» и «Йокерит» в этом сезоне уже встречались. 10 сентября на «Минск-Арене» финский клуб был сильнее – 4:1. Завершилась сегодняшняя встреча победой финнов – счет 5:3

# Хоккей Беларуси # Фотофакт

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