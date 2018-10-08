КХЛ. Минское «Динамо» проиграло «Йокериту»

Новости Беларуси. Хоккейное минское «Динамо» провело третий матч выездной серии в чемпионате КХЛ, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Новости Беларуси. Хоккейное минское «Динамо» провело третий матч выездной серии в чемпионате КХЛ, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
В Хельсинки команда под управлением Горди Дуайера встречалась с «Йокеритом». К этому противостоянию соперники подошли с не лучшим настроением. Финны в предыдущем матче потерпели болезненное домашнее поражение от СКА – 2:6.
В пассиве зубров и вовсе три кряду осечки. Кстати, «Динамо» и «Йокерит» в этом сезоне уже встречались. 10 сентября на «Минск-Арене» финский клуб был сильнее – 4:1. Завершилась сегодняшняя встреча победой финнов – счет 5:3