КХЛ. Минское «Динамо» проиграло «Йокериту»

Новости Беларуси. Хоккейное минское «Динамо» провело третий матч выездной серии в чемпионате КХЛ, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

В Хельсинки команда под управлением Горди Дуайера встречалась с «Йокеритом». К этому противостоянию соперники подошли с не лучшим настроением. Финны в предыдущем матче потерпели болезненное домашнее поражение от СКА – 2:6.