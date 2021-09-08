Новости Беларуси. В очередном матче регулярного чемпионата КХЛ минское «Динамо» на выезде обыграло «Локомотив» – 4:3, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Это вторая победа подряд.

В третьем периоде счет был равным – 3:3. Однако заброшенная шайба Тейлора Бека разрешила итог матча. Пока подопечные Крэйга Вудкрофта занимают четвертую позицию в турнирной таблице. Напомним, уже в 10 сентября «зубры» проведут первый в сезоне домашний матч с «Автомобилистом».