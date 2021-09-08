Прямой эфир

КХЛ. Минское «Динамо» на выезде обыграло «Локомотив»

08 сентября 2021 15:15
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. В очередном матче регулярного чемпионата КХЛ минское «Динамо» на выезде обыграло «Локомотив» – 4:3, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Это вторая победа подряд.

КХЛ. Минское «Динамо» на выезде обыграло «Локомотив»-1

В третьем периоде счет был равным – 3:3. Однако заброшенная шайба Тейлора Бека разрешила итог матча. Пока подопечные Крэйга Вудкрофта занимают четвертую позицию в турнирной таблице. Напомним, уже в 10 сентября «зубры» проведут первый в сезоне домашний матч с «Автомобилистом».

# Хоккей Беларуси # Крэйг Вудкрофт # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Кубок Дэвиса. Сборная Беларуси сыграет против Аргентины
08 сентября 2021 15:02

Кубок Дэвиса. Сборная Беларуси сыграет против Аргентины

Всухую обыграли команду Азербайджана. Белорусские футболисты победили на старте Игр стран СНГ
08 сентября 2021 12:57

Всухую обыграли команду Азербайджана. Белорусские футболисты победили на старте Игр стран СНГ

В Минске проходит XXV Международный турнир по самбо. Белорусы уже завоевали 17 медалей
08 сентября 2021 08:54

В Минске проходит XXV Международный турнир по самбо. Белорусы уже завоевали 17 медалей