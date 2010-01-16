КХЛ: ЦСКА оказался сильнее минского "Динамо"

В обороне армейцев то и дело поселялся хаос, а гости играли собранно и плотно.

Плодотворная поездка по Сибири и Дальнему Востоку настраивала динамовских поклонников на оптимистичный лад. И хотя ЦСКА все же не чета новокузнецкому «Металлургу», который минчане, напомним, разгромили, однако дружина Сергея Немчинова — отнюдь не фаворит Лиги, к тому же не фаворит, потративший много сил на битву с «Салаватом Юлаевым». В общем, три очка можно и нужно было брать.

Матч ожидания и прогнозы в целом оправдал: в обороне армейцев то и дело поселялся хаос, а гости играли собранно и плотно. По первому периоду к динамовцам и вовсе нет никаких вопросов. В том числе и в отношении счета. При игре в большинстве Владимир Денисов бросил от синей линии, а Сергей Варламов оказался первым на добивании. 1:0.

Почему не получилось добиться большего, почему вновь провальным (прежде всего по счету) получился второй период — это вопрос к Александру Андриевскому. Показалось, однако, что «Динамо» не хватило лидера, который мог бы забросить нужную шайбу в нужный момент. Такого, как Ханнес Хювенен, возможно, преждевременно отправленный в «Ак Барс». Но все это домыслы. А чего точно не хватило минчанам — так это собранности в обороне у своих ворот. Сперва динамовские защитники пустили на пятак Александра Суглобова, потом он же сумел поправить полет шайбы после броска Максима Гончарова от синей линии, лишив Андрея Мезина малейшего шанса на сэйв.

Но и в сложной ситуации, упустив инициативу и преимущество в счете - ЦСКА повел 2:1, «Динамо» могло вернуть матч в мажорное русло. Имел голевой шанс Андрей Михалев, не реализовал выход один на один Денис Кочетков, и гостевой поезд ушел.

Оставался еще третий период, но на него у минчан, вероятно, не хватило сил: сказались последствия турне по Новосибирскам и Хабаровскам, и даже триумфальный Давос. ЦСКА же, по-прежнему не демонстрируя ничего сверхъестественного, довел дело до победы. Более того, судьи вдруг проявили щедрость и отменили гол Дениса Паршина в наши ворота — по причинам, оставшимся непонятными. Но это — лирика, а большой разницы для «Динамо»: 1:2 или 1:3 — нет. Главное — не удалось пополнить очковый улов поездки, и без того, правда, солидный: на динамовском балансе так и осталось 7 баллов в 4 играх. Самое время ехать домой.