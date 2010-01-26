Каждый спортсмен должен показать свой наилучший результат в спортивной карьере

Об этом заявил заместитель министра спорта и туризма Беларуси Дмитрий Шичко. До старта XXI зимних Олимпийских Игр осталось 17 дней. И уже завтра в Ванкувер из Минска вылетает рабочая группа.

Она подготовит все необходимое для пребывания белорусской делегации в Канаде. Ожидается, что в ее составе будет 100 человек, из них – 48 атлетов в шести видах спорта. В листе ожидания – фигуристы и конькобежцы. В нескольких видах спорта мы рассчитываем на высокие, в том числе и медальные результаты.

Дмитрий Шичко, заместитель министра спорта и туризма Республики Беларусь:

– Поставлены задачи – каждому спортсмену показать свой наилучший результат в спортивной карьере. То есть если ты был на чемпионате мира, условно, 20, будем считать прогрессом, если ты станешь17-18, это уже будет шаг вперед. Основная медальная надежда у нас на фристайл.