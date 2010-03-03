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Казанский «Уникс» праздновал победу над турецким «Галатасараем» в баскетбольном Кубке Европы

03 марта 2010 13:09
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В составе «Уникса» выступает белорус Владимир Веремеенко, матч закончился со счётом 92:89.Таким образом, клуб из столицы Татарстана по-прежнему сохраняет шансы на попадание в финал восьми второго по значимости Еврокубка. Для этого, правда, казанцам придётся обыгрывать в последнем матче группового этапа нынешнего лидера квартета, испанскую «Валенсию», которой в родных стенах баскетболисты «Уникса» уступили.

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