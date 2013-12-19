Кассы для иностранцев откроются на ж/д вокзалах в Минске и Бресте во время чемпионата мира по хоккею-2014

Новости Беларуси. На железнодорожных вокзалах в Минске и Бресте во время чемпионата мира по хоккею будут работать отдельные кассы для продажи билетов иностранцам. Там также планируется организовать круглосуточную работу координационных центров, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Также помочь сориентироваться участникам и гостям спортивного форума призван единый короткий номер. Позвонивший получит всю информацию, которая понадобится ему по прибытии в Беларусь.

Ещё одно изменение для путешественников в преддверии Чемпионата мира по хоккею. 19 декабря после масштабной реконструкции открылся железнодорожный вокзал в Бресте – западные ворота Беларуси. Комплекс зданий одного из старейших вокзалов республики – памятник архитектуры. 8 строений - в списке историко-культурного наследия Беларуси. Полностью завершена реконструкция московской стороны вокзала, на которую прибывают поезда из-за границы. Новый облик должна обрести ещё Варшавская сторона. Завершить работы планируют в 2014 году.

Ирина Сидельникова, пассажир:

Зашли, как в музей. Впечатления отличные, просто грандиозно. Мы первый раз здесь и впечатления огромные: красивый вход, мягкие удобные диваны. Пассажиры, которые будут приезжать, сразу поймут, что их принимает хороший и добрый брестский народ.

Владимир Михайлюк, первый заместитель начальника Белорусской железной дороги:

Закупили новый состав – межрегиональный, повышенной комфортности. Задача: от Бреста до Минска доехать за три часа. Мы видели много разных комплексов. И в Берлине смотрели: стекло, бетон — красиво, но это - теплый вокзал нашей родной Беларуси, им больше нравится.