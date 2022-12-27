Карстен о юношеском ЧБ на гребных тренажёрах: это интересно детям, им азарт надо, разрядка от тренировок

Новости Беларуси. Соревновательный сезон на воде для гребцов завершился, но турниры на этом не закончились. Сейчас академисты перебрались в спортивный зал, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Юниоры определили сильнейших в рамках чемпионата Беларуси на гребных тренажерах Concept.

Участие в старте принимали подрастающие спортсмены со всех регионов страны. В первый соревновательный день были разыграны медали в смешанной эстафете 4 по 250 метров. Победу в данном заезде одержала первая команда Минска. В соревнованиях девушек до 13 лет на дистанции 1 000 метров лучший результат показала минчанка Анастасия Бесараб. У парней в аналогичной дисциплине равных не было гребцу из Пинска Алексею Ивашковцу. А ребята до 15 лет соревновались на дистанции 1 500 метров. Сильнейшими здесь были минские спортсмены. В первенстве парней протокол возглавил Николай Корчевский. Среди девушек – Доминика Буткевич.

Ольга Т рацевская, главный судья соревнований: Прежде всего довольны тем, что люди занимаются спортом, это нас радует. Максимально пытаемся привлечь побольше молодежи в наш вид спорта. Рады любым результатам и, конечно же, есть достойное подрастающее поколение.

Екатерина Карстен, старший тренер сборной Беларуси по академической гребле:

Это интересно детям, им азарт надо какой-то, толчок какой-то нужен. А наши тренировки монотонные – это тяжело. Должна какая-то хоть минимум разрядка быть от тренировок. Соревнования им интересны, азарт. Они все хотят улучшить результат. Есть интересные ребята, есть, конечно, желание и мотивация. Это радует, что не теряют мотивации.

После юниоров в борьбу за медали аналогичного чемпионата вступят и взрослые гребцы. Старт этих соревнований запланирован на 2 февраля.