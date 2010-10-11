«Каролина» и «Финикс» уехали из Европы с $2 млн и поражениями

Начало сезона в НХЛ по традиции открывают матчи североамериканских команд с представителями Европы. Причем, на площадках европейских дружин. В этом году сильнейшая лига мира направила далеко не самых лучших своих представителей: Каролину и Финикс, испытывающих к тому же финансовые трудности.

Все эти обстоятельства не могли не сказаться на результатах матчей. Первые потерпели поражение в Санкт-Петербурге от местного СКА – 5:3. Второй делегат НХЛ был повержены рижским «Динамо» со счетом 3:1.

По замыслу организаторов поединка в Санкт-Петербурге, зрители должны были перенестись на 20 лет назад во времена последних матчей между заокеанскими командами и представителями чемпионата СССР.

КХЛ бросившая вызов мировому господству НХЛ, старается во всех компонентах копировать заокеанского монстра, забывая, что копия всегда хуже оригинала. Мир, в том числе хоккейный, стремительно глобализируется. В матче СКА – «Каролина» зрители увидели две весьма похожих по стилю команды. Питерцы, ведомые загадочным канадским тренером с русским именем Иван и белорусской фамилией Занатта, смотрелись предпочтительнее. Вот только, размашистых, советских по стилю атак было немного, а шайбы, побывавшие в воротах гостей, носили эпитет мусорных. Особняком в этом ряду стоит гол Яшина.

Воспользовавшись обрезкой гостей в своей зоне, он эффектно распластал на льду Уорда и, выдержав паузу, поразил цель. В остальном все то же: хоккейное бей-беги с тычками, толчками, жесткой, а иногда и жестокой силовой борьбой и даже дракой. Тренерский штаб Каролины после первого перерыва снял с игры Эрика Стаала, однажды попавшего под силовой приём. В итоге СКА победил 5:3, что наверняка порадовало питерскую вип-ложу – миллион потрачен не зря. А главной звездой стал ветеран Яшин, забросивший шайбу и дважды ассистировавший партнерам.

Матч рижского Динамо и Финикса получился чуть менее зрелищным. Едва ли не самым красочным событием вечера в Риге стала церемония открытия: хоккеисты эффектно выезжали на площадку из пасти льва, а американские солдаты-флагоносцы отчаянно старались не упасть на лед. Поединок двух типично тренерских команд свелся к выяснению отношений между Юлиусом Шуплером и Дэйвом Типпетом. Последний выиграл за явным преимуществом – «койоты» сумели навязать хозяевам свой любимый оборонительный хоккей, смотрелись мощнее и закономерно победили – 3:1.



Меж тем, в ночь на восьмое октября состоялись дебютные матчи нового сезона НХЛ и за океаном. Первый соревновательный день подарил знаковое противостояние двух самых титулованных команд лиги – «Монреаля» и «Торонто». Сильнее были «кленовые листья», у которых один ассистентский балл записал в свой актив Михаил Грабовский. Другой наш легионер, отметившийся в этом матче, Андрей Костицын из Монреаля, в голевых атаках своей команды участия не принимал.



Остальные результаты матчей:

Миннесота – Каролина 3:4

Торонто – Монреаль 3:2

Питтсбург – Филадельфия 2:3

Колорадо – Чикаго 4:3 (от)

Эдмонтон – Калгари 4:0