Карина Ёжикова и Максим Несвадьба награждены кубками «За преданность гандболу»

Новости Беларуси. В Республиканском центре олимпийского резерва по гандболу подвели итоги года и удостоили спортсменов специальными наградами. Кубки за преданность виду спорта были вручены гандболисту гродненского «Кронона» Максиму Несвадьбе и лидеру национальной сборной Карине Ежиковой-Перегуд, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Карина Ежикова, игрок женской сборной Беларуси по гандболу:

Без лести скажу: это было неожиданно. В первую очередь, наверное, потому что я сейчас чуть-чуть вне гандбола по семейным причинам. Очень и очень приятно. Потому что, скажем так, не каждый день такое происходит. Я правда была очень рада, что меня как-то выделили.