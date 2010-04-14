Капитан юниорской сборной Беларуси и его помощники раскрывают свои тайны и тайны сборной

- Черты характера, которые вам в себе нравятся?
С.Л. Не люблю проигрывать. Где-то не слишком мягкий, но целеустремленный.
А.С. Добрый и отзывчивый, не держу ни на кого зла.
Е.А. Доброта, очень добрый я.
- Черты характера, за которые вы себя не любите?
А.С. Леность.
Е.А. Очень вспыльчивый, сильная злость.
С.Л. Слишком эмоциональный.
- Ваше прозвище, как вас называют в команде?
А.С. Также как и у отца, «Скаб».
Е.А. «Яга» из-за фамилии Агеенка.
С.Л. «Лапа».
- Какой профессией вы бы с удовольствием овладели? Была ли мечта в детстве?
А.С. Как и у всех детей была мечта стать космонавтом.
Е.А. Хотел быть дальнобойщиком, не знаю почему. Но потом подумал, что это тяжелая работа.
С.Л. Мне нравится участвовать в исторических раскопках.
- Что приятнее: пасовать или забивать?
С.Л. Забивать.
Е.А. И то, и то. Но мне более приятно отдавать.
А.С. Конечно, забивать.
- Вы хорошо играете из-за таланта или трудолюбия?
А.С. Все вместе. Невозможно быть ленивым, но чего-то добиться только владея талантом.
Е.А. Наверное, трудолюбие. И талант тоже присутствует.
С.Л. Это вопрос к тренеру.
- В какой команде мирового хоккея хотелось бы сыграть?
А.С. Я бы хотел, конечно, в НХЛ.
Е.А. «Монреаль».
С.Л. «Детройт», я болею за эту команду, там играет самый лучший игрок мира. Мне эта команда симпатизирует, она играет в атакующий хоккей.
- Какой фильм готовы смотреть каждый день?
А.С. «Никогда не сдавайся».
Е.А. Я очень люблю комедии, где снимается Джим Керри.
С.Л. «Двенадцать», Михалкова. Очень неординарный и необычный фильм.
- Любимая сказка детства?
А.С. «Колобок», мне ее очень часто читали.
С.Л. «Зайкина избушка», я все время плакал, каждый раз, когда мне ее читали вечером.
Е.А. Я любил читать «Робинзона Крузо».
- Фраза, с которой вы начинаете знакомство с девушкой?
С.Л. «Можно с тобой познакомиться?»
Е.А. «Можно с вами познакомиться?»
А.С. «Девушка, вы хорошо выглядите».
- Первый раз я влюбился…
С.Л. Такого не было
А.С. … в 14 лет.
Е.А. … в 9 лет.
- Блондинки или брюнетки?
А.С. Брюнетки.
С.Л. Блондинки.
Е.А. Шатенки.
- Девушки умные или красивые?
С.Л. Красивые.
А.С. Мне кажется, больше умные.
Е.А. Скорее всего умные, но и красота тоже должна быть.
- Лучший друг в хоккее?
А.С. Отец.
Е.А. Роман Малиновский.
- Ваш конек, что на льду вы умеете делать лучше всего?
А.С. Лучше всего я умею видеть поле.
Е.А. Силовая обводка, могу в углах пропихнуть телом.
С.Л. Скорость.
- Ваши недостатки?
А.С. Скорость.
Е.А. Наверное, скорость.
С.Л. Бросок, силовая борьба.
- Есть любимая книга?
А.С. Конкретной книги любимой нет, но есть любимый писатель – Борис Акунин.
Е.А. Читаю очень мало, в основном – это пресса.
С.Л. Пауло Коэльо.
- Ваше хобби?
С.Л. Разные спортивные игры, настольный теннис, большой теннис, бассейн. Учу английский язык.
А.С. Спорт.
Е.А. Люблю слушать музыку и без музыки никуда не могу ходить: школа, на тренировки, спать ложусь с музыкой. Клубная музыка, R’n’B, попса может прокатить.
- Любимая песня или мелодия?
А.С. Уважаю творчество Eminem.
С.Л. Я чувствую разную музыку, клубную, нравится «Ляпис Трубецкой».
- Любимое блюдо?
А.С. Пицца.
Е.А. То, что готовит моя мама.
С.Л. Бабушкина жареная курица с картошкой.
- Какой трофей самый желанный?
А.С., Е.А., С.Л.: Кубок Стенли.
- Поступок детства, за который вам до сих пор стыдно?
Е.А. Подрался в школе с парнем, а это оказался сын директора. Неудобно было перед директором.
А.С. Забыл поздравить маму с Днем Рождения.
- У вас есть особый ритуал празднования заброшенных шайб?
Е.А. Хвалю клюшку, а она мне помогает. Так что всегда благодарю клюшку. Не целую, конечно, но погладить можно.
- У вас есть талисман?
С.Л. Икона
- Ваша мечта?
Е.А. Попасть в хорошую команду. Играть на хорошем уровне.
А.С. Стать лучшим бомбардиром Беларуси и обогнать отца.
- Кто в юниорской сборной самый талантливый?
А.С. Думаю, все ребята талантливые, кого-то конкретно выделить сложно.
Е.А. Я думаю, что три игрока: Скабелка, Лопачук и Парфевец
С.Л. Максим Парфевец, Алексей Скабелка.
- У кого больше остальных развиты лидерские качества?
А.С. Капитан, не зря же мы выбрали капитана.
Е.А. Стас Лопачук, так как он капитан команды и мы, его помощники: Скабелка и я.
С.Л. Алексей Скабелка.
- Какими положительными качествами обладает ваш наставник Владимир Сафонов?
А.С. Он все очень подробно объясняет и затрагивает самые мелкие детали.
Е.А. Подход к каждому игроку. Может позвать к себе, настроить, если плохо провел тренировку, то сказать ошибки.
С.Л. Очень требовательный. Мне это нравится.
- Чем сильна наша юниорская сборная и каковы ее слабые места?
А.С. Мы должны действовать командой, друг за друга, тогда все получится. Слабая сторона в том, что у нас слабо развит хоккей по сравнению с остальными сборными. Так что думаю, только за счет технического мастерства мы не сможем выиграть.
Е.А. Слабые места в том, что мы мало забиваем. Есть моменты, но нужна реализация. А сильная сторона в системе нашей игры. Тактический ход.
- Какое место, на ваш взгляд, способны занять?
А.С. Выйти из группы.
Е.А. Игра будет тяжелая, Канада, Америка… А вот со швейцарами и шведами я думаю, можно побороться.
С.Л. Шестое и выше.