Капитан юниорской сборной Беларуси и его помощники раскрывают свои тайны и тайны сборной

Станислав Лопачук (С.Л.), Алексей Скабелка (А.С.), Егор Агеенко (Е.А.) – трио наших надежд.

- Черты характера, которые вам в себе нравятся?

С.Л. Не люблю проигрывать. Где-то не слишком мягкий, но целеустремленный.

А.С. Добрый и отзывчивый, не держу ни на кого зла.

Е.А. Доброта, очень добрый я.

- Черты характера, за которые вы себя не любите?

А.С. Леность.

Е.А. Очень вспыльчивый, сильная злость.

С.Л. Слишком эмоциональный.

- Ваше прозвище, как вас называют в команде?

А.С. Также как и у отца, «Скаб».

Е.А. «Яга» из-за фамилии Агеенка.

С.Л. «Лапа».

- Какой профессией вы бы с удовольствием овладели? Была ли мечта в детстве?

А.С. Как и у всех детей была мечта стать космонавтом.

Е.А. Хотел быть дальнобойщиком, не знаю почему. Но потом подумал, что это тяжелая работа.

С.Л. Мне нравится участвовать в исторических раскопках.

- Что приятнее: пасовать или забивать?

С.Л. Забивать.

Е.А. И то, и то. Но мне более приятно отдавать.

А.С. Конечно, забивать.

- Вы хорошо играете из-за таланта или трудолюбия?

А.С. Все вместе. Невозможно быть ленивым, но чего-то добиться только владея талантом.

Е.А. Наверное, трудолюбие. И талант тоже присутствует.

С.Л. Это вопрос к тренеру.

- В какой команде мирового хоккея хотелось бы сыграть?

А.С. Я бы хотел, конечно, в НХЛ.

Е.А. «Монреаль».

С.Л. «Детройт», я болею за эту команду, там играет самый лучший игрок мира. Мне эта команда симпатизирует, она играет в атакующий хоккей.

- Какой фильм готовы смотреть каждый день?

А.С. «Никогда не сдавайся».

Е.А. Я очень люблю комедии, где снимается Джим Керри.

С.Л. «Двенадцать», Михалкова. Очень неординарный и необычный фильм.

- Любимая сказка детства?

А.С. «Колобок», мне ее очень часто читали.

С.Л. «Зайкина избушка», я все время плакал, каждый раз, когда мне ее читали вечером.

Е.А. Я любил читать «Робинзона Крузо».

- Фраза, с которой вы начинаете знакомство с девушкой?

С.Л. «Можно с тобой познакомиться?»

Е.А. «Можно с вами познакомиться?»

А.С. «Девушка, вы хорошо выглядите».

- Первый раз я влюбился…

С.Л. Такого не было

А.С. … в 14 лет.

Е.А. … в 9 лет.

- Блондинки или брюнетки?

А.С. Брюнетки.

С.Л. Блондинки.

Е.А. Шатенки.

- Девушки умные или красивые?

С.Л. Красивые.

А.С. Мне кажется, больше умные.

Е.А. Скорее всего умные, но и красота тоже должна быть.

- Лучший друг в хоккее?

А.С. Отец.

Е.А. Роман Малиновский.

- Ваш конек, что на льду вы умеете делать лучше всего?

А.С. Лучше всего я умею видеть поле.

Е.А. Силовая обводка, могу в углах пропихнуть телом.

С.Л. Скорость.

- Ваши недостатки?

А.С. Скорость.

Е.А. Наверное, скорость.

С.Л. Бросок, силовая борьба.

- Есть любимая книга?

А.С. Конкретной книги любимой нет, но есть любимый писатель – Борис Акунин.

Е.А. Читаю очень мало, в основном – это пресса.

С.Л. Пауло Коэльо.

- Ваше хобби?

С.Л. Разные спортивные игры, настольный теннис, большой теннис, бассейн. Учу английский язык.

А.С. Спорт.

Е.А. Люблю слушать музыку и без музыки никуда не могу ходить: школа, на тренировки, спать ложусь с музыкой. Клубная музыка, R’n’B, попса может прокатить.

- Любимая песня или мелодия?

А.С. Уважаю творчество Eminem.

С.Л. Я чувствую разную музыку, клубную, нравится «Ляпис Трубецкой».

- Любимое блюдо?

А.С. Пицца.

Е.А. То, что готовит моя мама.

С.Л. Бабушкина жареная курица с картошкой.

- Какой трофей самый желанный?

А.С., Е.А., С.Л.: Кубок Стенли.

- Поступок детства, за который вам до сих пор стыдно?

Е.А. Подрался в школе с парнем, а это оказался сын директора. Неудобно было перед директором.

А.С. Забыл поздравить маму с Днем Рождения.

- У вас есть особый ритуал празднования заброшенных шайб?

Е.А. Хвалю клюшку, а она мне помогает. Так что всегда благодарю клюшку. Не целую, конечно, но погладить можно.

- У вас есть талисман?

С.Л. Икона

- Ваша мечта?

Е.А. Попасть в хорошую команду. Играть на хорошем уровне.

А.С. Стать лучшим бомбардиром Беларуси и обогнать отца.

- Кто в юниорской сборной самый талантливый?

А.С. Думаю, все ребята талантливые, кого-то конкретно выделить сложно.

Е.А. Я думаю, что три игрока: Скабелка, Лопачук и Парфевец

С.Л. Максим Парфевец, Алексей Скабелка.

- У кого больше остальных развиты лидерские качества?

А.С. Капитан, не зря же мы выбрали капитана.

Е.А. Стас Лопачук, так как он капитан команды и мы, его помощники: Скабелка и я.

С.Л. Алексей Скабелка.

- Какими положительными качествами обладает ваш наставник Владимир Сафонов?

А.С. Он все очень подробно объясняет и затрагивает самые мелкие детали.

Е.А. Подход к каждому игроку. Может позвать к себе, настроить, если плохо провел тренировку, то сказать ошибки.

С.Л. Очень требовательный. Мне это нравится.

- Чем сильна наша юниорская сборная и каковы ее слабые места?

А.С. Мы должны действовать командой, друг за друга, тогда все получится. Слабая сторона в том, что у нас слабо развит хоккей по сравнению с остальными сборными. Так что думаю, только за счет технического мастерства мы не сможем выиграть.

Е.А. Слабые места в том, что мы мало забиваем. Есть моменты, но нужна реализация. А сильная сторона в системе нашей игры. Тактический ход.

- Какое место, на ваш взгляд, способны занять?

А.С. Выйти из группы.

Е.А. Игра будет тяжелая, Канада, Америка… А вот со швейцарами и шведами я думаю, можно побороться.

С.Л. Шестое и выше.