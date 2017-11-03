Капитан «Марселя» Эвра ударил болельщика и был удален до старта матча

Футболист ударил ногой в голову болельщика. За это защитника удалили до начала матча. Эвра стал первым футболистом в Лиге Европы, который был удален арбитром до стартового свистка.

Инцидент произошел из-за того, что во время разминки болельщики стали оскорблять капитана команды. Некоторое время Эвра не обращал внимание на брань, но позже подошел к сектору, где поругался с одним из фанатов. В конце ссоры футболист ударил болельщика. Удар пришелся в голову.