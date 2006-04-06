Капитан команды Австралии высоко отозвался о белорусских теннисистах накануне матча Кубка Дэвиса

Накануне четверть-финальной встречи между сборными Австралии и Беларуси, которая состоится 7-9 апреля в Мельбурне, он заявил журналистам, что этот матч будет непростым. "Мы не можем недооценить силу команды Беларуси. Максим Мирный и Владимир Волчков очень опытные бойцы в одиночных разрядах, к тому же составляют прекрасную пару", - сказал Скотт Фитцджеральд.

В Белорусской ассоциации тенниса сообщили, что турнирная судьба пять раз сводила лидера австралийцев - одного из сильнейших игроков мира Ллейтона Хьюитта с Максимом Мирным. Пока счет 3:2 в пользу австралийца. За последнее время удачи в одиночных играх обходят минчанина стороной, зато в паре с Йонасом Бьеркманом из Швеции он добился высоких результатов.

А вот Владимир Волчков к матчу с австралийцами готовился по своей индивидуальной программе. Впрочем, так было и накануне игры с испанцами, когда он одержал блестящие победы над Давидом Феррером и Томми Робредо, а также в паре с Мирным взял верх над Фелисиано Лопесом и Фернандо Вердаско. После того фантастического матча Волчков ушел в тень и только на одном из турниров в Корее снова победно заявил о себе.

Как известно, в первый день матча 7 апреля Максим сыграет со вторым номером хозяев Крисом Гуччоне. Победа в этой игре необходима потому, что она сразу повысит шансы нашей команды на успех. Еще больше повысятся они, если затем Волчков обыграет Ллейтона Хьюитта. При таком раскладе, считают специалисты, нашим теннисистам вполне по силам и победа в парном разряде, что, естественно, обеспечит им досрочный выход в полуфинал Кубка Дэвиса - неофициального командного чемпионата мира.