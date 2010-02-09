Капитан ХК «Сокол»: Приходиться одалживать, чтобы как-то прожить

Недельный обзор Открытого чемпионата Беларуси начнем с Киева. Речь не только о сыгранных там матчах (у «Керамина» «Сокол» выиграл – 7:3, «Шахтеру» проиграл – 3:4). Претендующую на серебро регулярного первенства команду настиг финансовый кризис.

Точнее случилось это еще четыре месяца назад, но терпение у игроков лопнуло только в четверг, когда они байкотировали тренировку.

Юрий Гунько, капитан ХК «Сокол» (Киев):

– Где-то дней за 10 до этой акции мы поставили руководство в известность, чтобы у них было время все решить. Но за все это время мы не получили ответы на вопросы, которые перед ними поставили. И команда приняла решение начать забастовку. Следующий матч у нас с «Юностью», мы ничего специально не подгадывали. Большую часть времени люди думают о тех задолженностях, которые клуб имеет перед нами. Приходиться одалживать, переодалживать, чтобы как-то прожить. Четыре месяца – это достаточно большой срок. Я не могу сказать «ребята, выходите», у них дети плачут. Тем более, сейчас зима, дети болеют, а лекарства дорогие. В общем, проблем очень много.

В итоге на матч с «Юностью» киевляне все же вышли. Владелец клуба Сергей Тарута пообещал погасить задолженность до конца февраля. Впрочем, на моральном состоянии хоккеистов все это отразилось не лучшим образом. Игроки «Сокола» хоть и вышли на лед, но играть не стали, уступив «Юности» – 2:9.

А теперь вскользь расскажем о турах, состоявшихся в последние шесть дней. В воскресенье «Химик-СКА» в очередной, 23 раз кряду, уступил. Новополочан огорчил «Металлург». Викторию жлобинчанам принесли точные броски Павла Волчека и Алексея Ложкина. У хозяев отличился лишь Андрей Залевский.

Три очка заработал и конкурент «Металлурга» в борьбе за восьмое место «Витебск».

Эти команды сошлись в очном бою через два дня, во вторник. Перед игрой впереди на два очка были жлобинчане. Плюс ко всему у них – матч в запасе. Поэтому поражение сулило «Витебску» попадание в весьма затруднительную ситуацию. Но он выиграл и накалили плей-оффные страсти. У победителей шайбу в цель отправили Артем Востриков, Артем Цуриков и Юрий Наваренко. У «Металлурга» забил Дмитрий Калачев.

В те же минуты «Юность» одержала 17 викторию подряд. Хотя лиепайский «Металургс» и смотрелся достойно. Дублем у гостей отметился Вентс Фелдманис. У минчан два гола забил Олег Тимченко.

И наконец-то пришел праздник на новополоцкую улицу. В гости к «Химику-СКА» приехал тоже тонущий «Шинник». И проиграл. У хозяев больше остальных постарался Денис Тыднюк (две шайбы).

А сегодняшний тур принес сразу несколько неожиданных результатов. Помимо счета игры в Киеве это поражение на родной площадке «Шахтера» от лиепайцев и «Металлурга» от «Бреста». Жлобинчане, тем самым, упустили возможность опередить в таблице «Витебск». У обеих команд сейчас по 66 очков. И по пять игр впереди.