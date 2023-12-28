Канадский нападающий с опытом в НХЛ Таннер Фриц будет играть за минское «Динамо»

Минское «Динамо» продолжает усиливаться на решающем отрезке перед стадией плей-офф Континентальной хоккейной лиги. Так, клуб объявил о подписании контракта с канадским нападающим Таннером Фрицем, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Минское «Динамо» продолжает усиливаться на решающем отрезке перед стадией плей-офф Континентальной хоккейной лиги. Так, клуб объявил о подписании контракта с канадским нападающим Таннером Фрицем, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Соглашение рассчитано на два года. Нынешний сезон игрок начинал в составе «Бриджпорта» в АХЛ, в 20 матчах за который заработал 7 очков. Всего во второй по значимости заокеанской лиге канадец провел 359 матчей и записал на свой счет 233 очка. Кроме того, у него есть опыт выступления и в НХЛ.