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Канадский нападающий с опытом в НХЛ Таннер Фриц будет играть за минское «Динамо»

28 декабря 2023 14:57
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Минское «Динамо» продолжает усиливаться на решающем отрезке перед стадией плей-офф Континентальной хоккейной лиги. Так, клуб объявил о подписании контракта с канадским нападающим Таннером Фрицем, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Канадский нападающий с опытом в НХЛ Таннер Фриц будет играть за минское «Динамо»-1

Соглашение рассчитано на два года. Нынешний сезон игрок начинал в составе «Бриджпорта» в АХЛ, в 20 матчах за который заработал 7 очков. Всего во второй по значимости заокеанской лиге канадец провел 359 матчей и записал на свой счет 233 очка. Кроме того, у него есть опыт выступления и в НХЛ.

# Хоккей

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