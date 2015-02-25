Какой запомнилась Беларусь участникам чемпионата мира по биатлону среди юношей и юниоров-2015?

Новости Беларуси. Не только награды, но и яркие впечатления увозят с собой участники мирового первенства по биатлону, которое проходило в Беларуси. Белорусское гостеприимство – это первое, на что обратили внимание юные спортсмены и их тренеры, приехавшие к нам почти из 40 стран мира. Домой уже отправились команды из США, Канады, Финляндии, Казахстана и Австралии. Туда же юные атлеты везут белорусские сувениры.

Багаж биатлониста из Финляндии, на первый взгляд, неподъемная ноша. Сумка весит 12 килограммов. И это только самая малая часть спортивной экипировки. Лыжи пока в «Раубичах». Их отдельно доставят в аэропорт. Олли занимается биатлоном уже более 10 лет. За это время побывал на разных соревнованиях. Иногда с багажом случались неприятности. Но в Беларуси для него все прошло удачно, даже несмотря на отсутствие медали.

Олли Сааккола, участник чемпионата мира по биатлону среди юношей и юниоров (Финляндия):

Отличный стадион. В «Раубичах» мне понравились и трассы, и склоны, и снег. Это очень хорошее место для соревнований по биатлону. Я бы хотел вернуться к вам, может, через пару лет, чтобы еще раз покататься в «Раубичах».

Нико Аапайярви, тренер (Финляндия):

Действительно, стадион очень хороший. Здесь отличные условия для биатлонистов. У вас есть все возможности для проведения мировых соревнований по биатлону. Более того, я всегда слежу за выступлениями уже известных белорусских спортсменов.

Самым большим испытанием для спортсмена из США стала долгая дорога в Беларусь. Они добрались воздушным путем около 15 часов, но вот белорусские снежные трассы оставили только приятные впечатления. Как и сам стадион. Еще одно спортивное сооружение, расположенное неподалеку от гостиницы, впечатлило юного американского атлета.

Брайн Хэлеген, участник чемпионата мира по биатлону среди юношей и юниоров (США):

Мне очень понравилась «Минск-арена». Красивое, большое здание. В «Раубичах» тоже хорошо выступать. Там отличные трассы. Соответствуют всем мировым требованиям. Хорошая инфраструктура. Есть вакс-комнаты. Одним словом, я доволен.

Но больше всего Брайану понравился белорусский шоколад, который он привезет на другой континент. А вот на зеленый материк приедут наши сувениры из соломки. Джиллиан впервые в Синеокой. Биатлон в ее родной Австралии не так популярен, как в Беларуси. Поэтому она даже завидует нашим молодым атлетам и уже титулованным биатлонистам.

Джиллиан Кобан, участница чемпионата мира по биатлону среди юношей и юниоров (Австралия):

Ваш стадион очень хорош. Он соответствует всем мировым стандартам. У нас в Австралии таких стадионов и близко нет. Тоже могу сказать и о подготовке белорусских биатлонистов. У ваших ребят большое будущее.

На мировое первенство по биатлону в Беларусь приехали несколько сотен спортсменов примерно из 40 стран. Многие из них – впервые в нашей стране и впервые на соревнованиях такого уровня. Чтобы дебютные старты были удачными, на стадионе в «Раубичах» провели масштабную реконструкцию. Новые стрельбище, тир, трассы, вакс-кабины — это все это успели по достоинству оценить будущие чемпионы.

Кристиан Иванов, участник чемпионата мира по биатлону среди юношей и юниоров (Болгария):

Комплекс идеально подходит для биатлона. Я опробовал и треки, и стрельбище. Они в отличном состоянии. Трассы достаточно сложные, но, думаю, что для профессионала это только плюс. Впечатляет и то, что у вас так много людей приходит на стадион поболеть за своих и посмотреть на гонки.

Идлиан Мартен-Тоннерволл, участница чемпионата мира по биатлону среди юношей и юниоров (Норвегия):

Все организовано очень профессионально. Я думаю, что «Раубичи» готовы принимать соревнования самого высокого уровня. Меня впечатлили болельщики. Такой поддержки давно не чувствовала. Да и ваши спортсмены молодцы — они тренировались практически без остановки и завоевали несколько медалей.

У Беларуси два золота. Как показывает чемпионат, это далеко не последние медали в копилке нашей сборной. Это первые шаги на пути к победам, которые будущие звезды мирового биатлона совершили в белорусских «Раубичах». И, скорее всего, здесь произойдет еще не одно спортивное событие и будет побит не один рекорд, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.