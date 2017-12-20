Какие изменения внесены в устав Белорусской федерации легкой атлетики?

Новости Беларуси. 19 декабря в Национальном олимпийском комитете прошла внеочередная конференция Белорусской федерации легкой атлетики, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Собравшиеся обсудили текущее положение дел в отрасли, а руководитель федерации Вадим Девятовский подвел итоги года.
Вадим Девятовский, председатель Белорусской федерации легкой атлетики:
Такие противоречивые чувства, потому что из Лондона мы не привезли медали. Да, были попытки взять эти медали. А в целом по сезону – посмотрите, как ярко выступили наши юниоры, юноши, молодежь. Сколько медалей они привезли. Уровень результата посмотрите, это очень важно. И под каким допинг-контролем, по каким методикам, где мы не видим форсажа, в том числе и в объеме нагрузки, чтобы спортсменов не ломать.
Мы очень надеемся на эту молодежь, которая в самое ближайшее время, я думаю, раскроется во взрослом спорте.
Также были внесены изменения в устав федерации. Теперь руководители легкой атлетики рассчитывают на развитие студенческого спорта по американскому образцу.
Вадим Девятовский:
Пускай это будет 5-7 вузов по стране. Но мы точно знаем, что, условно, в этот университет – квота 10 атлетов. И по американской системе, где стимулируют талантливых в спорте студентов каким-то льготным поступлением. Никто не говорит, что без экзаменов.
Но если он выступает – может быть, в индивидуальном порядке.
Что-то надо прописывать. Какая-то спортивная стипендия, возможность учиться по индивидуальному графику. Мы хотим пройти это с Министерством образования.