Какие изменения внесены в устав Белорусской федерации легкой атлетики?

Вадим Девятовский, председатель Белорусской федерации легкой атлетики:

Такие противоречивые чувства, потому что из Лондона мы не привезли медали. Да, были попытки взять эти медали. А в целом по сезону – посмотрите, как ярко выступили наши юниоры, юноши, молодежь. Сколько медалей они привезли. Уровень результата посмотрите, это очень важно. И под каким допинг-контролем, по каким методикам, где мы не видим форсажа, в том числе и в объеме нагрузки, чтобы спортсменов не ломать.

Мы очень надеемся на эту молодежь, которая в самое ближайшее время, я думаю, раскроется во взрослом спорте.

Также были внесены изменения в устав федерации. Теперь руководители легкой атлетики рассчитывают на развитие студенческого спорта по американскому образцу.