Какая боль, Австралия - Беларусь 5:0!

Белорусские теннисисты проиграли команде Австралии четвертьфинальный матч Кубка Дэвиса, закончившийся сегодня в Мельбурне. Общий счет трехдневных соревнований 5:0 в пользу австралийцев.Под занавес неофициального командного чемпионата мира, каким считается Кубок Дэвиса, состоялись две одиночные встречи. Как сообщил корреспонденту БЕЛТА капитан нашей сборной Дмитрий Татур, он остался доволен игрой своего 18-летнего подопечного Сергея Тарасевича, выступавшего против 35-летнего ветерана австралийцев Уэйна Артурса. Несмотря на проигрыш, белорус оказал достойное сопротивление грозному сопернику, уступив ему со счетом 6:7. Проиграл Сергей и второй сет (встреча состояла из трех сетов) - 2:6. Но его действия на корте оставили самые хорошие впечатления не только у специалистов, но и австралийского соперника, который после встречи поблагодарил нашего молодого теннисиста за хорошую игру. Следует напомнить, что для Тарасевича это было лишь второе выступление на Кубке Дэвиса, где ему представилась отличная возможность для повышения своего мастерства, сказал капитан нашей команды. Во втором сегодняшнем одиночном поединке встречались дебютант белорусской сборной 17-летний Александр Зотов и второй номер хозяев соревнований Крис Гуччионе, который накануне в данной номинации победил нашего Максима Мирного. Здесь юному белорусу не удалось оказать серьезного сопротивления более опытному сопернику, Зотов проиграл ему со счетом 0:2. Но и для него этот матч стал хорошей школой теннисного образования, отметил специалист. Несмотря на проигрыш, белорусская команда осталась в числе сильнейших Мировой группы Кубка Дэвиса и в следующем году продолжит борьбу за почетный трофей.