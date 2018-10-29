Как изменится Кубок Дэвиса после реновации? Гонорары, сроки и место проведения турнира, комментарии топовых теннисистов

Новости Беларуси. Белорусская мужская теннисная сборная покидает первую группу Евро-Африканской зоны Кубка Дэвиса, сообщили в программе «Неделя спорта» на СТВ. Парни Владимира Волчкова уступили на выезде словакам – 1:3 и следующий сезон начнут во второй группе. После восхождения из глубин мирового тенниса белорусы год назад остановились в шаге от мировой группы, но затем последовал провал.

Кубок Дэвиса вообще в 2018 году переживает раздрай, турниру грозит серьезнейшая реформа, фактически классический Кубок Дэвиса, каким мы его знаем и любим, может перестать существовать уже с 2019 года. Официальные изменения в регламенте приняты в августе, руку к реновации приложил испанский футболист, а по совместительству совладелец инвестиционной компании Kosmos Жерар Пике.

Аргументы у защитника «Барселоны» более чем весомые: 3 миллиарда долларов, которые он пообещал вложить в турнир. Правда, не за один раз, а за 25 лет. Испанца активно поддержали глава ITF и глава комитета по Кубку Дэвиса. Что же будет взамен – короткий ликбез от корреспондента СТВ Ирины Петыш. С 2019 года вместо четырех недель на протяжении сезона турнир займет всего две: одна отборочная в феврале и одна финальная в ноябре. Видимо, теннисные реформаторы хотят максимально сэкономить время и поберечь силы спортсменов.

Однако главное разочарование большинства почитателей пока еще Кубка Дэвиса – отсутствие домашних игр для каждой из команд. Согласно новым правилам, все матчи мировой группы будут проходить в одном городе. В 2019 и 2020 годах финальную неделю примет Мадрид. Перемены более чем значительные и недовольных уже много. Так, выступать на обновленном Кубке в 2019 году отказался пятая ракетка мира немец Александр Зверев. Сомневаются Роджер Федерер и Новак Джокович.

Роджер Федерер:

Участие в обновленном Кубке Дэвиса? Очень сомневаюсь, честно говоря. Будет видно, как примут такой формат. Во всяком случае, не думаю, что он мне подходит. Такой Кубок Дэвиса заточен под представителей нового поколения теннисистов.

Новак Джокович:

Период проведения обновленного Кубка Дэвиса очень плохой, особенно для топ-теннисистов. Из двух командных турниров, которые будут проводиться в этот период, отдаю предпочтение World Team Cup, ведь этот турнир проходит под эгидой ATP. Тем не менее мы с командой еще не раз обсудим возможные варианты.

И пока всё больше топ-игроков отказываются участвовать в обновленном Кубке Дэвиса, конкуренция растет. На пятки турниру уже наступает Кубок Лейвера, который два года назад создал все тот же Федерер.