Как Беларусь готовится к чемпионату мира по хоккею 2014 года?

Новости Беларуси, Минск. Баскетбольная площадка на «Минск-арене» — это не случайность. Вечером 4 января здесь белорусы сыграют с одной из сильнейших команд Европы — российским ЦСК.

Эта арена — настоящий трансформер. Здесь также проходят грандиозные концерты и шоу, ну и конечно сами соревнования. В Европе ей нет равных. «Минск- арена» рассчитана на проведение соревнований по 56 видам спорта. Разве что из списка исключено плавание. Сегодня баскетбол, в субботу — финальная игра Рождественского турнира, совсем скоро здесь пройдет чемпионат мира по фигурному катанию среди юниоров. График расписан по дням.

К чемпионату мира по хоккею -2014 ледовая арена готова на сто процентов. Не устареет. В ногу со спортивной модой постоянно обновляют оборудование.

Николай Сергиенко, заместитель генерального директора культурно-спортивного комплекса «Минск-арена»:

Взять хотя бы систему контроля «видеогол». Уже сегодня 4-5 камер должны стоять, чтобы обеспечить те условия, которые предписаны регламентом поведения таких высоких соревнований. Это у нас не только есть, но мы и постоянно совершенствуемся.

Спортивно-развлекательный комплекс «Чижовка -арена» станет второй площадкой чемпионата мира по хоккею 2014 года. Это пока здесь не столько спортивные, сколько строительные рекорды. Колоссальный объект. Комплекс занимает территорию в 71 тысячу квадратных метров. Здесь разместятся сразу две ледовые арены — большая и маленькая. Впечатляют размеры будущей зрительской трибуны — 8 тысяч мест. Строители отмечают, что арена растет на глазах. Уже приступили к монтажу крыши, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ..

Алексей Карнацевич, прораб производственного монтажного управления:

Монтаж каркаса идет быстрым ходом. Тут практически нет ни одного одинакового элемента: каждая колонна, каждая балка индивидуальна, к каждому элементу подходим индивидуально.

«Чижовка-арена» станет не только спортивной площадкой, но и ультрасовременной сценой, выйти на которую пожелает звезда любой величины.

А вот хоккейные мэтры уже чувствуют себя в Беларуси как дома. Они уверены, Международная федерации хоккея с шайбой в Швейцарии сделала правильный выбор, определив, что 78-ой Чемпионат пройдет именно в Беларуси. За нашу страну проголосовали 75 из 105 участников конгресса.

Джордж Заджанкала, нападающий команды Канады:

Я думаю, это прекрасная возможность для каждой страны — провести чемпионат мира по хоккею. И Беларусь к нему готова. Мы здесь видели много современных объектов. К тому же, у вас профессиональные игроки. А такие турниры, как этот и говорят о вашей готовности к соревнованиям международного уровня.

Иоже Ковач, защитник команды Словении:

Я думаю, Ваша страна готова принять чемпионат мира по хоккею. Беларусь — хоккейная страна. И вы сделали большие шаги в этом направлении. Вы достойно примете и игроков, и болельщиков, а благодаря чемпионату Беларусь станет еще более известной в мире.

Рождественский турнир — а его по праву называют чемпионатом мира среди любительских команд, — доказательство того, что в Беларуси сильная спортивная база. Вот и член совета Международной Федерации хоккея Эрнест Альянчич о белорусском холодном спорте говорит горячо.

Эрнест Альянчич, член Совета Международной Федерации хоккея:

Я верю в наших белорусских друзей, в то, что они проведут чемпионат на высоком уровне.