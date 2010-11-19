К собранной сумме от матча Виктории Азаренко и Каролин Возняцки прибавилась месячная зарплата Александра Лукашенко

В Минске встречаются две лучшие теннисистки мира – на корте во Дворце спорта: Виктория Азаренко против Каролины Возняцки. Это событие белорусские любители тенниса ожидали несколько недель, были раскуплены все билеты. Но матч не на победу, а скорее дружеский – все вырученные средства будут направлены в детский онкоцентр в Боровлянах.

Это, действительно, уникальный теннисный праздник, который с нетерпение ожидали белорусские болельщики. Это хорошая возможность не только увидеть на корте своих любимых теннисисток, но и получить автограф, и также, может быть, часть экипировки.

Виктория Азаренко и Каролина Возняцки хоть и соперницы в спорте, но в жизни – подруги. Дружат с детства. Каролина даже сказала, что не ночевала в гостинице, она прилетела ночью, а поселилась у Вики. Спортсменки пришли вместе заранее и сразу провели автограф-сессию для всех желающих и настоящий мастер-класс для юных звездочек белорусского тенниса, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

К слову, Возняцки стала самой молодой первой ракеткой мира за последние 10 лет. Сейчас ей 20, но она уже выиграла 12 турниров серии WTA, заработала $7 млн. лучшая белорусская теннисистка Виктория Азаренко занимает 10 номер мирового рейтинга. Все помнят ее недавний триумф на Кубке Кремля, где победа обрела даже некий политический оттенок.

Сегодня на корт они вышли с желанием показать настоящую игру.

Олег Качан, министр спорта и туризма Республики Беларусь:

Сражаются как на чемпионате мира или на каком-нибудь престижном кубке. Смотреть будет больше трех тысяч человек. И для девочек это не просто шоу, а игра.

За игрой наблюдает и Президент Александр Лукашенко. Он пришел с младшим сыном Колей. Говорят, что сразу по окончании матча будет не менее захватывающее зрелище. Аукцион, где с молотка уйдут личные вещи Виктории Азаренко и Каролины Возняцки: это ракетки, комплекты экипировки с автографами.

Все собранные деньги отправятся в детский онкоцентр в Боровлянах. И к этой сумме прибавилась и месячная зарплата главы государства.