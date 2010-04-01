К матчам 1-го тура 20-го чемпионата допущены 7 стадионов в Беларуси

Данное решение принял комитет по спортсооружениям и обеспечению безопасности на футбольных аренах АБФФ.

Об этом сообщил официальный интернет-сайт Ассоциации «Белорусская федерация футбола».

Матчи 1-го тура 20-го чемпионата Беларуси, который пройдет 3-го апреля, будут проведены на следующих 7 стадионах: спорткомплекс «Брестский», жодинское «Торпедо», могилевский «Спартак», витебский центральный спорткомплекс, гродненский «Неман», минский стадион «Динамо» и гомельский «Центральный».

Напомним, что в субботу на шести из них возьмет старт юбилейный чемпионат страны: в Жодино сыграют местные автозаводцы и борисовский «БАТЭ», Витебск примет встречу «Нафтана» и столичного «МТЗ-РИПО», футбольный клуб «Минск» померяется силами с могилевским «Днепром» на столичном стадионе «Динамо».

Кроме того, в Могилеве сыграют бобруйская «Белшина» и минские динамовцы, в Гродно - местный «Неман» и «Витебск», брестское «Динамо» примет в родном городе минский «МТЗ-РИПО».