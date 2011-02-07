Известный белорусский хоккейный специалист Андрей Сидоренко рассуждает о минском «Динамо», ХК «Юность» и молодежной сборной Беларуси

Подводить итоги очередной динамовской кампании пока еще рано. Тем не менее, мнение экспертов начинают звучать все громче. Довольно жестко в адрес «зубров» высказался, в частности, известный тренер Андрей Сидоренко. Мы также обратились к этому специалисту, чтобы узнать его мнение о «Динамо» и других болевых точках нашего хоккея.

Андрей Сидоренко:

Я высказался не очень резко. Я сказал, что есть на самом деле. То, что я вижу. Это мое субъективное мнение.

В упомянутом интервью Андрей Сидоренко, в частности, призвал внимательнее рассмотреть работу тренерского штаба «Динамо», ранее почти неприкосновенного для любой критики.

Андрей Сидоренко:

Я сам, как тренер, никого не виню. Я высказываю свое мнение как специалист. Как я вижу, как я бы сделал. Но, опять же, это мое субъективное мнение.

Может, в силу своего менталитета, ведь он иностранный тренер, тяжело наладить и объединить команду, поставить игру. Но хочу сказать, что хоккеисты квалифицированные. Состав ровный, опытный.

Посмотрите, какое хорошее было начало чемпионата. А потом резкий регресс пошел. В чем-то причина же есть. И надо в этом разобраться.

Динамовский стиль, сформированный под началом Марека Сикоры, также должен стать предметом подробного анализа. Ведь бело-голубая команда на протяжении сезона так и не блеснула.

Андрей Сидоренко:

Да, видно, что команда играет на ошибках, от обороны, играет на контратаках. Но по пропущенным шайбам мы занимаем где-то предпоследнее место. Понятно, что команда играет от обороны, ищет ошибки соперников, но это не всегда удается.

А, касаемо стиля, видно, как будет играть «Динамо», и как против него надо готовиться. Идея, которую хотел донести Марек до игроков, доведена не до конца. Потенциал команды не раскрыт. И это видно.

«Динамо» с первого дня существования упрекали в ориентации на легионеров. В этом сезоне менеджеры клуба вновь проигнорировали доморощенных игроков, зато произвели массовую закупку кадров на стороне, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Андрей Сидоренко:

Костяка нет, команда изменилась.

Я думаю, что это видение тренера. Он же подбирал под свою концепцию игры. Поэтому такая селекция прошла. Тем более, я думаю, он многих игроков знал. Например, чехов, словаков, и рассчитывал на них. Поэтому селекция в этом направлении и велась.

Больше всего из легионеров достается ударной тройке: Штумпелл – Спиридонов – Глазачев. В Минске они демонстрируют лишь малую часть того потенциала, которым удивляли в составе «Барыса».

Андрей Сидоренко:

Они играют тогда, когда находятся в хорошем физическом состоянии, когда им хорошо. А здесь нужно в каждом матче выходить и играть, прежде всего, на команду.

Я иногда замечал, что в моментах, когда надо вернуться в оборону, самоотверженно сыграть, они не всегда это делали.

Тема шансов на плей-офф сохранит актуальность на всю ближайшую неделю.

Андрей Сидоренко:

Если мы посмотрим календарь, то у «Торпедо» немного лучше ситуация. Там команды практически решили свои задачи.

Но, опять же, шанс у команды всегда есть, и нужно играть до конца. Права на ошибку сейчас нет. Нужно быть подготовленным к этим трем матчам.

А не так, как говорит тренер: «После Риги сейчас перерыв. Я не знаю, как будет выглядеть команда». Это не оправдание.

Нужно уже сейчас настраивать на борьбу. Настраивать на то, что каждый матч – решающий. А там что будет, то будет. Потому что каждая команда может дать осечку.

Однако не единым «Динамо». Профессиональный взгляд Сидоренко не прошел мимо и открытого чемпионата Беларуси, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Андрей Сидоренко:

Из того, что я видел, ярких личностей, хоккеистов, не наблюдается. Ровные, средние команды. За исключением, наверное, Захарова. Потому что там команда опытная. Эта команда – старый и проверенный боец.

Наш собеседник положительно отметил факт победы «Юности» в Континентальном кубке. А вот к идее заявки второй минской команды в Континентальную Лигу отнесся скептически.

Андрей Сидоренко:

Похвально, что у «Юности» такие амбиции, она хочет играть в КХЛ. Но, поймите, ведь она уйдет их белорусского чемпионата. Он потеряет очень много.

Посмотрел Андрей Сидоренко и выступление молодежной сборной. Впечатления? О них говорить излишне.

Андрей Сидоренко:

С 2007 года наблюдаю. Но воз и ныне там. Только сейчас начали что-то предпринимать. Но нас опять отбросили очень далеко. Отсюда и неудачи.

Нужны специалисты. Это очень важно.

Пока Сидоренко безработный, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение». У «Трактора» под его началом дела с самого старта сезона не пошли, и клубное руководство до трех считать не стало.

Андрей Сидоренко:

Конечно, работать хочется. Но надо все проанализировать, набраться сил. Я только сейчас это понял.

Кризис закончился и сразу уехал в «Трактор». Но я был выхолощен. В «Тракторе» было очень много черновой работы. Неизвестно, что было с бюджетом клуба, не было ни одного игрока. Приходилось самому заниматься селекцией. Лишь бы были люди.

Почему остается без работы такой специалист, понять невозможно. Надеемся, эта несправедливость будет в скором времени устранена, и Сидоренко еще потрудится на пользу хоккею. В том числе, и белорусскому.

Андрей Сидоренко:

Ведем разговор. Я думаю, что в марте-апреле все будет ясно.

Когда я закончил с «Трактором», были предложения. Но я в те клубы просто не хотел идти. Я просил контракт долгосрочный. А там все с нуля, на месяц.

Время покажет, прав я был или нет. Но по одному клубу я все-таки оказался прав.