Известны результаты матчей 13-го тура ЧБ по футболу

В первом поединке «Сморгонь» принимала «Слуцк». Обе команды на данном отрезке турнира переживают игровой спад. В этот раз удача улыбнулась хозяевам – «Сморгонь» разгромила соперника со счетом 4:1. В Гомеле местная дружина встретилась с солигорским «Шахтером». Гомельчане уступили – 1:2.