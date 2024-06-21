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Известны результаты матчей 13-го тура ЧБ по футболу

21 июня 2024 19:51
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21 июня двумя матчами стартовал 13-й тур футбольного чемпионата Беларуси, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Известны результаты матчей 13-го тура ЧБ по футболу-1

В первом поединке «Сморгонь» принимала «Слуцк». Обе команды на данном отрезке турнира переживают игровой спад. В этот раз удача улыбнулась хозяевам – «Сморгонь» разгромила соперника со счетом 4:1. В Гомеле местная дружина встретилась с солигорским «Шахтером». Гомельчане уступили – 1:2.

# Футбол Беларуси

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