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Известен расширенный состав сборной Беларуси по хоккею на Кубок Первого канала

04 декабря 2023 20:02
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Для подготовки к Кубку Первого канала в сборную Беларуси по хоккею вызваны 28 игроков, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Известен расширенный состав сборной Беларуси по хоккею на Кубок Первого канала-1

Большая часть спортсменов представляет минское «Динамо». Однако есть также и белорусы, которые выступают за другие дружины КХЛ. Напомним, в 2022 году наша сборная оформила победный дубль, выиграла сам Кубок, а также турнир в формате 3 на 3.

Соревнования пройдут в Санкт-Петербурге с 14 по 17 декабря.

# Хоккей # Фотофакт

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