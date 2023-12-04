Известен расширенный состав сборной Беларуси по хоккею на Кубок Первого канала

Для подготовки к Кубку Первого канала в сборную Беларуси по хоккею вызваны 28 игроков, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Большая часть спортсменов представляет минское «Динамо». Однако есть также и белорусы, которые выступают за другие дружины КХЛ. Напомним, в 2022 году наша сборная оформила победный дубль, выиграла сам Кубок, а также турнир в формате 3 на 3.