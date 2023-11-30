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Изменился состав участников Кубка Первого канала по хоккею

30 ноября 2023 12:51
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Изменился состав участников Кубка Первого канала – турнир по хоккею с участием сборной Беларуси пройдет в Санкт-Петербурге с 14 по 17 декабря, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Изменился состав участников Кубка Первого канала по хоккею-1

Вместо команды Китая за победу посражается дружина под названием «Звезды и ВХЛ». Ее сформируют из ведущих молодых исполнителей главной и второй по силе лиг России. Руководить коллективом будет Николай Воеводин. Остальные участники – прежние. Это «Россия-25» и Казахстан. Кроме классического хоккея, сборные сыграют в формате 3х3.

Белорусы – действующие победители обоих стартов.

# Хоккей # Фотофакт

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