Изменился состав участников Кубка Первого канала по хоккею

Изменился состав участников Кубка Первого канала – турнир по хоккею с участием сборной Беларуси пройдет в Санкт-Петербурге с 14 по 17 декабря, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Вместо команды Китая за победу посражается дружина под названием «Звезды и ВХЛ». Ее сформируют из ведущих молодых исполнителей главной и второй по силе лиг России. Руководить коллективом будет Николай Воеводин. Остальные участники – прежние. Это «Россия-25» и Казахстан. Кроме классического хоккея, сборные сыграют в формате 3х3.