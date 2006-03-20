Из Турина с медалями

Белорусские спортсмены-инвалиды отлично выступили на IХ зимних Паралимпийских играх, которые финишировали накануне в итальянском Турине.Наши паралимпийцы везут домой 9 наград, заняв 11-е место в общекомандном медальном зачете. В американском Солт-Лейк-Сити, на предыдущей Паралимпиаде, у белорусов было только две награды (обе - у Ядвиги Скоробогатой), а в японском Нагано наши спортсмены вообще остались без медалей. На этот раз особо отличилась Людмила Волчек, завоевавшая золотую медаль в лыжной гонке на дистанции 10 км. В ее активе и три серебряные награды - она была второй вместе с подругами по эстафетной команде Ядвигой Скоробогатой и Ларисой Вороной, а также еще в двух индивидуальных лыжных дисциплинах. У Скоробогатой два <серебра> и одна <бронза>, Василий Шаптебой стал обладателем серебряной и бронзовой медалей, а Сергей Сильченко занял вторую ступеньку на пьедестале почета. Из Турина россияне привезли 33 награды - по 13 золотых и серебряных и 7 бронзовых, на втором месте представители Германии, у которых 8 золотых и по 5 серебряных и бронзовых медалей, а украинцы 7 раз были обладателями "золота" и по 9 - "серебра" и "бронзы". Всего в соревнованиях участвовали спортсмены из 39 стран мира.