Из Хабаровска с Amour`ом

Хабаровский «Амур» прилетел из Риги в Минск.

События, которые нынче у всех на устах, грянули во вторник, а началась неделя спокойно. Хабаровский «Амур» прилетел из Риги в Минск и в будничной обстановке провел в понедельник часовую тренировку на льду столичного Дворца спорта. Ее посетили и мы. Конечно, чтобы встретится с нашими – Виктором Костюченком и Николаем Стасенко. Впрочем, не совсем они теперь и наши – при всех патриотических чувствах турнирный табачок дальневосточные белорусы курят с минчанами врозь.

- На каждую игру нужно настраиваться, неважно где. Нужно только побеждать. Приятно приехать домой, но я приехал не в отпуск, а играть и выигрывать, - объяснил Виктор Костюченок.

То, что «Амур» явился в Минск не с дружественным визитом, было очевидно. Сменив главного тренера – вместо Анатолия Емелина команду возглавил Александр Блинов – хабаровчане начали постепенно выбираться из турнирной ямы, обыграв «Салават Юлаев» и рижан.

- Команда просто начала сыгрываться. У «Амура» старт всегда провальный, потому что многое меняется, и пока ребята привыкают к перелетам. Думаю, потихоньку будем выкарабкиваться, - пообещал Виктор Костюченок.

Если капитан команды Костюченок готовился выйти во вторник на лед в первой паре защиты с Шулаковым, то поездка Николая Стасенко носила скорее туристический характер. Белорус тренировался в красном, резервном звене.

- Любая травма серьезна. Ты не играешь, естественно, теряешь физическую форму. Три недели я вообще не катался, неделю только стою на льду. Как тренеры посчитают нужным, что я нужен, поставят - буду играть, - рассказал Николай Стасенко.

Надежд попасть в основу Стасенко не теряет, и не зря – после матча на пресс-конференции главком Блинов определенно сказал, что рассчитывает на нашего защитника в будущем. Посему жалеть о переходе из «Юности» в «Амур» причин у Николая нет.

- Приходится играть против мастеров очень высокого класса. Сам начинаешь быстрее двигаться, быстрее мыслить, чувствуешь, что растешь, - сказал Николай Стасенко.

Конечно, поинтересовались мы планами Костюченка и Стасенко относительно сборной. И, естественно, услышали о горячем желании помочь национальной команде. Осталось только дождаться приглашения в сборную. На Кубок Полесья, список вызванных сегодня опубликован, ни тот, ни другой не попали, как, впрочем, и легионеры вообще.

Правда, олимпийские перспективы Костюченка и Стасенко в основном зависят от их выступления за клуб. И в матче с «Динамо» тот же Костюченок был настроен доказать Хэнлону свою готовность к поездке в Ванкувер.