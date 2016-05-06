Из грязи в князи:«Лестер» и ещё несколько команд-аутсайдеров, которые брали призовые места
2 мая «Тоттенхем» разделил очки в матче с «Челси». Этот результат позволил «Лестеру» стать чемпионом за 2 тура до финиша английской премьер-лиги. А ещё в прошлом году команда боролась за выживание в сильнейшем дивизионе Англии. Мы вспомнили последние известные случаи в 7-ми ведущих лигах Европы, когда аутсайдеры национальных чемпионатов брали призовые места.
1. «Мальорка» 2000-2001
Перед началом сезона главный тренер островитян Эктор Купер, с которым команда дошла до финала Кубка обладателей кубков УЕФА, перебрался в «Валенсию». Это вызывало очень много опасений среди аналитиков испанского футбола. «Мальорке» сразу предрекали борьбу за выживание.
На место Купера пришёл Луис Арагонес, который позднее выиграет чемпионат Европы по футболу со сборной Испании. Арагонес смог не только не растерять, но и приумножить достижения Купера: в течение сезона были обыграны и чемпион прошлого сезона «Депортиво», и «Реал Мадрид», и «Барселона».
Если бы не потери очков с командами-середняками, то красно-чёрные и вовсе могли бы выиграть Ла Лигу. Но в итоге им досталась третья строчка чемпионата и квалификация в Лигу чемпионов.
2. «Рубин» 2003
Сказка для казанцев началась ещё в 2001 году во время пребывания в первом дивизионе, когда их коллектив возглавил тренер смоленского «Кристалла» Курбан Бердыев. В первом же сезоне он сходу выиграл первый дивизион, одержав 22 победы из 34 возможных, и вывел «Рубин» в премьер-лигу.
Перед сезоном 2003 команду усилили Макбет Сибайя, Денис Бояринцев, Роман Шаронов и Андрес Скотти. Матч первого тура казанцы со счётом 4:0 в Москве уступили «ЦСКА», который в итоге стал победителем турнира. Далее красно-зелёные выиграли со счётом 1:0 в матче против «Торпедо-Металлург», взяли два очка с с самарскими «Крыльями Советов» и московским «Динамо». Также были обыграны «Торпедо» и «Спартак». После этих матчей «Рубин» уверенно занял место в середине таблицы.
После началась десятиматчевая серия без поражений, которую позже прервал «Зенит». В конце чемпионата «Рубин» дома переиграл ЦСКА и стал бронзовым призёром чемпионата, став первой командой-дебютантом премьер-лиги, которая в первом же сезоне заняла призовое место. Это достижение до сих пор не побито.
3. «Монпелье» 2011-2012
Сезоном ранее южане финишировали на 14 строчке, при этом находясь в 3 очках от зоны вылета. Третий по счёту сезон главного тренера Рене Жирара сложился просто блестяще. Экс-наставник молодёжной сборной Франции смог вдохнуть жизнь в тех, кого уже не воспринимали всерьёз, и разглядеть новые таланты для основной команды. Первые успехи «Монпелье» сезона 2011-2012 гг. не воспринимались серьёзно.
Потом последовал проигрыш одному из главных фаворитов «Лиону» и разгромные 0:3 от главного конкурента «ПСЖ», который только-только был выкуплен миллиардером из Катара и получил колоссальные средства на трансферы. Тем не менее, южане смогли учесть свои ошибки и во втором круге взяли очки с фаворитами и не теряли их в матчах с середняками и аутсайдерами.
К началу апреля большая часть футбольной общественности Франции между «ПСЖ» и «Монпелье» выбрала последнее: никому не хотелось, чтобы деньги в футболе решали абсолютно всё. В итоге «Монпелье» набрал 82 очка и впервые в своей истории стал чемпионом Франции.
К сожалению, сказка дальше не продолжилась: клуб распродал всех своих лидеров, вылетел из Лиги чемпионов и вернулся на привычные позиции в национальном первенстве.
Автор: Никита Авраменко