Из грязи в князи:«Лестер» и ещё несколько команд-аутсайдеров, которые брали призовые места

2 мая «Тоттенхем» разделил очки в матче с «Челси». Этот результат позволил «Лестеру» стать чемпионом за 2 тура до финиша английской премьер-лиги. А ещё в прошлом году команда боролась за выживание в сильнейшем дивизионе Англии. Мы вспомнили последние известные случаи в 7-ми ведущих лигах Европы, когда аутсайдеры национальных чемпионатов брали призовые места. 1. «Мальорка» 2000-2001

Перед началом сезона главный тренер островитян Эктор Купер, с которым команда дошла до финала Кубка обладателей кубков УЕФА, перебрался в «Валенсию». Это вызывало очень много опасений среди аналитиков испанского футбола. «Мальорке» сразу предрекали борьбу за выживание. На место Купера пришёл Луис Арагонес, который позднее выиграет чемпионат Европы по футболу со сборной Испании. Арагонес смог не только не растерять, но и приумножить достижения Купера: в течение сезона были обыграны и чемпион прошлого сезона «Депортиво», и «Реал Мадрид», и «Барселона». Если бы не потери очков с командами-середняками, то красно-чёрные и вовсе могли бы выиграть Ла Лигу. Но в итоге им досталась третья строчка чемпионата и квалификация в Лигу чемпионов. 2. «Рубин» 2003

Сказка для казанцев началась ещё в 2001 году во время пребывания в первом дивизионе, когда их коллектив возглавил тренер смоленского «Кристалла» Курбан Бердыев. В первом же сезоне он сходу выиграл первый дивизион, одержав 22 победы из 34 возможных, и вывел «Рубин» в премьер-лигу. Перед сезоном 2003 команду усилили Макбет Сибайя, Денис Бояринцев, Роман Шаронов и Андрес Скотти. Матч первого тура казанцы со счётом 4:0 в Москве уступили «ЦСКА», который в итоге стал победителем турнира. Далее красно-зелёные выиграли со счётом 1:0 в матче против «Торпедо-Металлург», взяли два очка с с самарскими «Крыльями Советов» и московским «Динамо». Также были обыграны «Торпедо» и «Спартак». После этих матчей «Рубин» уверенно занял место в середине таблицы. После началась десятиматчевая серия без поражений, которую позже прервал «Зенит». В конце чемпионата «Рубин» дома переиграл ЦСКА и стал бронзовым призёром чемпионата, став первой командой-дебютантом премьер-лиги, которая в первом же сезоне заняла призовое место. Это достижение до сих пор не побито. 3. «Монпелье» 2011-2012