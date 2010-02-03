Итоги «Зимнего кубка Бреста-2010»: видеообзор матчей

Открыл турнир матч между брестским «Динамо» и ФК «Минск».

При довольно равной игре, до перерыва брестчанам гораздо с большим КПД удалось использовать свои голевые моменты. Сначала, на 26 минуте Дмитрий Мозолевский результативно использовал передачу динамовского новичка – Николая Януша и открыл счет, который через 10 минут удвоил многоопытный Сергей Ковалюк. 2:0 – в пользу хозяев. С такими цифрами на табло команды отправились на перерыв, после которого, острее и опаснее действовали уже минчане.

Правда, извлечь из своего преимущества выгоду сумели только раз. На 65 минуте Дмитрий Осипенко, после несложной комбинации с новичком столичного клуба Андреем Ширяковым, размочил ворота хозяев. Этот гол гостей, правда, так и остался единственным. В итоге, победу со счетом 2:1 отпраздновали брестские динамовцы.

В другом матче первого игрового дня жодинское «Торпедо» и футбольный клуб «Гомель» сильнейшего не выявили. Ничья – 1:1. Отличили торпедовец Брановицкий и гомельчанин Клименко.



Второй игровой день, из-за сильного мороза, было решено перенести со среды на четверг. Взамен, организаторы получили внушительный снегопад, который, в прочем, футболу ни коем образом не помешал.

Для начала, ФК «Минск» уверенно обыграл жодинских автозаводцев – 2:0. Один мяч «горожан» забил Зенько, еще один «автозаводцы» привезли себе сами – Мартынец забил в свои ворота.

Затем, голевую феерию болельщикам подарили местные динамовцы и футболисты «Гомеля». Еще до перерыва в этом матче мяч побывал в воротах аж 5 раз. Сначала с пенальти отличился лидер гомельских атак – Александр Клименко. 1:0 – в пользу гостей на 15 минуте. Спустя 4 минуты хозяева восстановили равновесие, точным ударом отметился Дмитрий Мозолевский, которому, как и в первой игре, ассистировал Николай Януш.

Ничья 1:1 продержалась недолго. Уже на 22 минуте, усилиями Барсукова, гомельчане снова вышли вперед. Динамовцы сравняли счет по истечении получаса поединка. На этот раз Николай Януш, вместо ассистентского таланта, проявил бомбардирские. С подачи Дмитрия Макара Януш точно пробил головой. Равенство 2:2 не устояло до перерыва. Перед самым антрактом, неразберихой в динамовской штрафной воспользовался гомельчанин Козеко. 3:2 – в пользу гостей.

Во втором тайме прошло только три минуты, а счет на табло снова стал равным. Свое веское слово сказал динамовский голеадор – Роман Василюк, которому здорово помог Мозолевский. Ничья 3:3, казалось, также долго не протянет. И после перерыва соперники продолжали упражняться в создании голевых моментов. Однако, с точность у футболистов обоих команд как-то разладилось. И до финального свистка счет больше не изменился. «Динамо» (Брест) и «Гомель» разошлись миром – 3:3.



Заключительный игровой день турнира открыли минчане и гомельчане. Которые, приложив массу усилий, огорчить друг друга так и не сумели. Ничья – 0:0. Таким образом, имя победителя «Зимнего кубка Бреста-2010» должен был назвать последний матч между хозяевами динамовцами и автозаводцами Жодино.

Гости, которых устраивала только победа, начали поединок поживее и вполне могли распечатать брестского кипера Плотникова. Вратарь хозяев устоял. А перед самым перерывом, уже капитан гостей, Бушма, несколько раз выручил свое «Торпедо».

Во втором тайме команды обменялись незасчитанными голами, отмененными арбитром из-за довольно очевидных офсайдов. Еще раз судья матча вышел на авансцену уже на второй компенсированной минуте. Рефери принял довольно смелое решение назначить, за нарушение в штрафной площади против Мозолевского, пенальти. С которого Андрей Цеван забил единственный гол в игре. Динамовцы выиграли 1:0 и стали победителями «Brest Winter Cup-2010».