Итоги VII Рождественского международного турнира любителей хоккея на приз Президента Беларуси

Чтобы увидеть финальную игру в «Минск-Арену» пришли более 15 тысяч зрителей, трибуны переполнены. О популярности Рождественского хоккейного турнира говорит и то, что задолго до этого поединка уже была проблема «лишнего билетика».

Этот международный турнир перерос в неофициальный чемпионат мира по хоккею среди любителей.

Олег Качан, министр спорта и туризма Республики Беларусь:

Команды готовятся. Видно, что с каждым годом, на самом деле, хоть турнир ветеранский, любительский, люди тренируются.

Если в первые годы разница между игрой команд гостей и дружиной главы государства была очевидна, то теперь она едва заметна. Все сильно укрепили свои составы за счет пускай и завершивших свою карьеру, но все-таки легенд мирового хоккея. Словом, команды постарались обеспечить себе победу и показать достойную игру. Кстати, обладатель почетного третьего места стал известен еще накануне перед матчем Беларуси и России. Бронза турнира в четвертый раз досталась финнам.

Йоуни Каро, нападающий сборной Финляндии:

Турнир был отличный, нас очень хорошо и дружелюбно приняли, мы остались довольны. Я пятый раз здесь и хочу отметить: вначале это был такой турнир, как бы это выразится, было мало игроков экстра-класса, а теперь нет. Арена отличная, атмосфера тоже.

Интрига – кто возьмет главный приз, сохранялась до позднего вечера. Белорусы и россияне на протяжении всей схватки показывали игру динамичную и захватывающую. Отметим, что за всю историю турнира, именно эти команды были главными соперниками и каждый раз выходили в финал. Правда, пять раз победителем Рождественского турнира была наша дружина. В 2007 россияне увезли-таки кубок в Москву. Не секрет, что удерживать победные позиции неимоверно сложно. Именно по этой причине наша команда готовится к главному старту сезона весьма и весьма тщательно.

Состав белорусской команды – это сплав опыта и молодости. Ледовая дружина сильна, как командными действиями, так и индивидуальным мастерством отдельных игроков. Все это в сочетании с бойцовским настроем и многолетним опытом позволяет хозяевам поддерживать статус фаворитов.

Больше всего звезд было в составе россиян, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение». Это и не удивительно, учитывая нынешние позиции России в профессиональной хоккейной лиге. Да и в финальном поединке любительского матча на лед вышли как совсем юные хоккеисты, так и восемь олимпийских чемпионов. Нападающий российской команды, олимпийский чемпион, обладатель Кубка Стэнли и трехкратный чемпион мира Валерий Каменский отметил, что уровень Рождественского турнира каждый год растет.

Валерий Каменский, нападающий команды России:

Хоккей с каждым годом становится все интереснее, упорнее. Туринр приобретает все больше поклонников.

Арена – на высшем уровне. Она ничем не уступает НХЛовским. Приятно на ней играть. Приятно, что появляются такие арены, на которые люди приходят отдыхать.

Болельщик:

Мы уже второй год присутствуем и видим, что в этом году накал страстей намного больше, чем в прошлом. Мы за Россию тоже будем радоваться, если она победит.

Болельщик:

Великолепный турнир, прекрасно все организовано. Но, все-таки, болеем за Президента.

Трибуны не смолкали. Равнозначный счет 2:2 после первого периода держал в напряжении зрителей и болельщиков до конца матча. Финальную «ничью» разыграла буллитовая фортуна после завершающего сигнала.

Что касается судейства, то за нарушение правил в ходе первых двух периодов команды наказывали штрафными бросками. В третьем, по обоюдному согласию сторон, за нарушения удаляли. Ведь агрессивная игра хоккеистов из России вынуждала принимать эти меры достаточно часто. Судили финальную схватку российские арбитры, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение». К которым во время матча у игроков возникали вопросы.

Таким образом, в очень жестком и невероятно напряженном противостоянии победа досталась команде России. Лучшими игроками матча названы Степан Пономарев (Беларусь) и Максим Михайловский (Россия). Лучшими игроками Рождественского турнира стали голкипер российской команды чемпион мира 1993 года Максим Михайловский, защитник белорусской дружины Владимир Цыплаков и нападающий Андрей Асташевич. Лучшие бомбардиры: Ким Алроос из Финляндии и пятеро игроков белорусской команды: Андрей Асташевич, Павел Белый, Александр Лукашенко, Степан Пономарев и Сергей Шитковский.

Владимир Цыплаков, защитник команды Беларуси:

Игра была равная. Никто не хотел уступать. Мы забросили по одной шайбе «с игры» и реализовали по одному буллиту в основное время.

Без поражений не бывает побед. Конечно, в следующем году мы сделаем все возможное, чтобы вернуть этот кубок себе.

Владимир Мышкин, вратарь команды России:

Накал борьбы и мастерство, проявленное игроками, потрясло меня. Вот это и есть хоккей, я думаю, что и зрители болели за обе команды и получили истинное удовольствие. Несмотря на то, что победила команда России по буллитам, я думаю, что и команда Беларуси достойна первого места.

Позади у команд и болельщиков – 14 незабываемых турнирных игр. Некоторые из гостей заметили, что у белорусского хоккея есть все шансы стать хорошо узнаваемым брендом. Ведь еще сравнительно недавно можно было только мечтать о подобных турнирах, не говоря о праве проводить чемпионат мира по хоккею в 2014 году.