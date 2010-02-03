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Итоги семи матчей в регулярном чемпионате Национальной баскетбольной ассоциации

03 февраля 2010 15:09
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Довольно упорным получилось противостояние в Оклахоме, где на паркете «Форд Сентер» местные баскетболисты принимали ястребов из Атланты.

Первая половина этой встречи силнейшего не выявила: 49-49. В составе хозяев выделялся форвард  Кевин Дюрант, накопивший к финальному свистку впечатляющую коллекцию из 33-ти очков и 11-ти подборов. У гостей результативной  игрой отметился Джо Джонсон, который в итоге стал главным бомбардиром матча – 37 очков.

Правда, Атланте лавры Джонсона помогли мало. Проиграв третью четверть, которая по неписанным правилам Эн-Би-Эй является определяющей для всего матча, гости уступили и во всей встрече 99-106. Что, правда, не повлияло на табличные позиции Хоукс: по-прежнему ястребы уверенно занимают 4-ое место на Востоке. А вот Оклахома благодаря победе единолично вышла на 8-ую строчку в таблице Западной конференции.

Игорь Коленьков  телекомпания СТВ

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