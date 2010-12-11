Итоги противостояний с «Северсталью» и «Ак Барсом» для минского «Динамо»: всего два очка, девять пропущенных шайб и травма нападающего

Выход из постигшего «Динамо» кризиса видится, в том числе, в процессе постепенного освобождения лазарета от постояльцев. В турне поехал Андрей Мезин. А Йозеф Штумпел и Андрей Антонов вышли на лед уже в Череповце. Подкрепление пришло вовремя.

После домашних неудач Марек Сикора пустился на крутые реформы. С «Северсталью» «Динамо» сыграло, фактически, в три звена. Партнеры Стася и Мелешко в четвертой тройке постоянно менялись. Было презентовано и новое сочетание – Штумпел – Сикора – Стефанович. Плату компанию составили Михалев и Кулаков. В итоге в прежнем составе уцелела лишь ударная тройка.

С обороной сложнее. Впервые за долгое время тренер решил выставить на игру семерых защитников, вернув на лед помимо Антонова еще и опального Мойжиша.

Но в хоккее планировать что-либо – дело неблагодарное. План Сикоры прожил ровно до начала второго периода, когда череповчанин Лямин грубо атаковал Варламова. Ни блокировки, ни удара соперника локтем судейская бригада в этом эпизоде не усмотрела. А зря. Наш нападающий покинул лед. И проведет вне хоккея, по прогнозам клубных эскулапов, полтора месяца.

Благо по инерции «Динамо» шло вперед, и второй период завершился с отличным для гостей счетом – 4:1. Первое взятие ворот (авторство Варламова) было в значительной мере плодом везения. Глазачев просто попал в украинца, от которого шайба отскочила за спину Кошечкину. Тут голкипер «Северстали» никоим образом не был виноват. Но два последующих голевых эпизода можно поставить ему в упрек. И Мелешко, и Кулаков бросали в ближний угол, и вратарь обязан был выручать, однако спасти хозяев не сумел. Потом еще отличился Петрашек, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение». Как ни крути, но пропустить четыре раза после 21 броска – позор для голкипера высокого ранга, каким Кошечкин, несомненно, является.

После четвертой шайбы «Северсталь» показала характер. Известный боец Баев едва не отправил в нокаут Петра Сикору. Вступиться за нападающего было некому. И поэтому, возможно, именно этот эпизод с психологической точки зрения стал в матче переломным.

Тут же Рыбаков одну шайбу отквитал. А с началом заключительной трети сталевары рванули вперед. На 10 бросков хозяев динамовцы ответили всего двумя своими. Поэтому неудивительно, что Цыбак и Цветков быстро ликвидировали солидный перевес минчан. Чем ближе была концовка, тем больше наши хоккеисты нервничали. Пошли удаления. Причем придраться к судейству в этих эпизодах вряд ли получится. Виноваты сами. Втроем динамовцы не выстояли. Онже Немец восстановил равенство – 4:4.

В октябре здесь же, в череповецком ледовом дворце, «Северсталь» и «Динамо» рассудили лишь буллиты. Но теперь до них дело не дошло. Джефф Плат прервал 10-матчевое голевое молчание в самый подходящий момент.

После победы, пусть и неоднозначной, выходить на матч против «Ак Барса» динамовцы должны были без дрожи в коленях. Неуязвимыми двукратные обладатели Кубка Гагарина нынче не выглядят. В семи последних матчах в активе подопечных Зенатулы Беллялетдинова всего три победы, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение». В том числе, к сожалению, над «Динамо».

В матче было несколько моментов, когда минчане перехватывали инициативу и имели реальные шансы повернуть ход борьбы в свою пользу. Но каждый раз на пути гостей становились Петре Вехонен или штанги его ворот. Так что казанцы могли быть спокойны за последний рубеж своей обороны. Ни в начале встречи, ни в первые минуты второй трети забить «Динамо» было не суждено. Особенно обидно, видно, было Петру Сикоре, от которого удача отвернулась напрочь. Вот уже в шести поединках чех в голевых атаках команды участие не принимает, хотя очень старается.

«Ак Барс» наращивал свое преимущество постепенно, играя на ошибках гостей. Марцила Хоссу, открывшего счет в первом периоде, упустил Джефф Плат. Когда Яне Пессонен удваивал перевес казанцев, минчане не лучшим образом сыграли на подборе.

Надежду в начале заключительной трети подарил нам было Андрей Антонов, реализовавший большинство. Но он же ее и похоронил. Вина Андрея в двух последующих неудачах прямая. Именно он упустил на дальней штанге Даниса Зарипова, а затем не сумел прервать еще одну передачу Алексея Морозова на Даниса, в результате чего последний оформил дубль – 4:1. При этом счете минчане, фактически, перестали бороться. В итоге Игорь Чадилов забил в меньшинстве, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение». Шайба Александра Кулакова на последней минуте ничего поправить уже не могла – 2:5.