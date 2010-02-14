Итоги первого дня зимней Олимпиады в Ванкувере

В первый рабочий день ХХI зимних Олимпийских игр в канадском Ванкувере было разыграно пять комплектов наград.

Первым олимпийским чемпионом нынешней Олимпиады стал швейцарец Симон Амман, который выиграл турнир по прыжкам на лыжах с трамплина. Серебряная медаль у поляка Адама Малыша, а бронза в активе австрийца Грегора Шлиренцаузера.

В состязаниях по биатлону женскую спринтерскую гонку на 7,5 км выиграла представительница Словакии Анастасия Кузьмина, второй была немка Магдалена Нойнер, а бронзовую медаль завоевала француженка Мари Дорен. Белоруска Дарья Домрачева в этом виде олимпийской программы показала 8 результат, Людмила Калинчик была 17, Надежда Скардино – 28, а Ольга Назарова – 74.

Голландец Свен Крамер стал победителем Олимпиады-2010 в скоростном беге на коньках на дистанции 5000 м с новым олимпийским рекордом – 6 минут 14,60 секунд. Серебряную медаль завоевал Ле Сеун Хун (Южная Корея), а бронза досталась россиянину Ивану Скобелеву.

В соревнованиях мастеров шорт-трека олимпийским чемпионом на дистанции 1500 м стал Джун Су Ли из Южной Кореи, обладатель серебряной медали – американец Аполо Антон Оно, а его соотечественник Джей Челски завоевал бронзу.

У фристайлистов состязания в могуле выиграла американская спортсменка Ханна Кэрни, Дженифер Хэйл из Канады стала обладательницей серебряной медали, а бронза досталась еще одной американской спортсменке Шэнном Бэрке.

Из-за плохой погоды не состоялись соревнования по горнолыжному спорту.

В общекомандном медальном зачете лидирует сборная США, у которой золото, серебро и 2 бронзы. У спортсменов Южной Кореи золото и серебро, а у команд Голландии, Словакии и Швейцарии по одной медали высшей пробы.

Всего в Ванкувере будет разыграно 86 комплектов наград в 15 видах спорта, сообщает корреспондент БЕЛТА.