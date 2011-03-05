Итоги Окрытого чемпионата Беларуси по хоккею 2011 года: неудачники и фавориты

Главный неудачник – Шинник. В этом сезоне в Бобруйск приехало несколько опытных игроков, в связи с чем в августе мы предрекали команде участие в плей-офф. Но начинающий тренер Юрий Файков с командой не совладал. В итоге – последнее место и 12-матчевая серия поражений напоследок.

«Сокол» у «бобров» выиграл – 5:2, чем немного поправил себе настроение перед плей-офф. Ведь из последних 10 матчей регулярного первенства киевляне проиграли семь.

Единственный важный с турнирной точки зрения матч был сыгран в Лиепае. В случае победы «Металургс» мог бы перебраться на пятое место, занимаемое «Гомелем». Но гомельчане уже в первом периоде разрушили эти планы, забросив три шайбы.

Такова итоговая турнирная таблица гладкого чемпионата. Самый значительный прогресс по сравнению с прошлым годом продемонстрировал «Неман» и «Металлург». Гродненцы разменяли седьмое место на второе, «сталевары» – девятое на третье, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Отметить стоит и попадание в плей-офф «Бреста». Впервые в истории клуба.

Главные неудачники сезона: «Могилев», «Витебск» и «Шинник». Но если для бобруйчан позиция аутсайдера привычна, то две другие команды сыграли значительно хуже, нежели сезон назад.

Лучшим бомбардиром чемпионата стал Андрей Степанов. Обойти его мог одноклубник и лидер сезона прошлого Александр Матерухин. Но шайба и три результативные передачи Степанова в последнем матче с «Витебском» решили исход этой дуэли.

В рейтинге лучших снайперов представителям «Юности» создает конкуренцию Андрей Макров из «Металлурга». Хотя Степанову и здесь нет равных.

Защитники «Юности» вне конкуренции среди самых результативных в этом амплуа. Что касается Алексей Баранова, то он еще и лучший снайпер среди игроков обороны.

Лучший вратарь сезона – Дмитрий Мильчаков. Лидер прошлого рейтинга Сергей Шабанов уступил ему довольно серьезно. А еще больше самому себе образца годичной давности.